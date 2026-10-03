「人類洗衣機」進駐大阪溫泉　可付費體驗　藏跨越半世紀圓夢故事

洗澡也可以交給機器代勞？日本大阪知名溫泉設施翻新重開，引進曾於關西世博引爆話題的「未來人類洗衣機」（洗澡機），並於10月1日起正式開放付費體驗！旅客只需坐進專用艙內，即可由機器於20分鐘內自動完成洗澡、泡澡及沖洗全過程，更能即時監測心跳調節聲光效果。90分鐘時段收費11,000日圓（約550港元/470人民幣），即使不入住酒店的「即日來回」旅客亦能預約體驗。



這項看似科幻的裝置，埋藏一段跨越半世紀的故事：公司會長10歲時看過1970年大阪世博的概念洗浴展品便心生嚮往，55年後終於成功研發，更邀得當年原型機的研發團隊擔任顧問，終於圓了年少時的夢想。



日本大阪知名溫泉設施翻新重開，引進曾於關西世博引爆話題的「未來人類洗衣機」。（「みよか」圖片）

私人包廂設梳化浴池 非住客亦可即場預約

綜合關西電視台旗下媒體「みよか」及大阪地方媒體《OSAKA STYLE》報道，知名溫泉旅館「大江戶溫泉物語箕面溫泉Spa Garden」經過約1年半的大規模翻新後，於2026年10月1日重新開幕，並在開幕前夕舉行傳媒預覽，首度公開新增的「未來人類洗衣機」。

據日本地區媒體《箕面・池田マガジン》報道，設備設於地下1樓的獨立私人房間內，房內同時配備梳化及私人浴池。同行旅客可包下房間輪流體驗機器，其餘人則可在房內休息或浸溫泉。除酒店住客外，即日來回的旅客亦可入場付費體驗。

「未來人類洗衣機」由日本家電科技公司「Science」開發。（Science官網截圖）

「未來人類洗衣機」的裝置由日本家電科技公司「Science」開發。（Science官網截圖）

微細氣泡自動洗身 感應心跳調節光影音樂

這款名為「未來人類洗衣機」的裝置由日本家電科技公司「Science」開發。根據廠方介紹，使用者坐進機器後，裝置會自動注入溫水，並透過充滿微細氣泡的高壓水流及淋浴系統進行全身清潔，隨後自動排水及沖洗，全程標榜「無需動手搓洗」。此外，機艙內配備生理感應器與影音系統，能即時監測使用者的心跳等數據，並自動調節播放紓緩音樂與光影視覺效果，幫助使用者放鬆身心。不過廠方亦提醒，相關放鬆效果屬舒適度體驗，並非經醫療驗證之功效。

體驗「未來人類洗衣機」全程分為11個步驟。（Science官網截圖）

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每日設8個時段 一般名額先到先得

營運方「大江戶溫泉物語」公布最新使用細則，體驗設備每日劃分8個時段，每個時段為90分鐘，每次運作約20分鐘，可供2至4人共用。整個時段收費為11,000日圓，若由4人平分，每人體驗費為2,750日圓（約140港元/120人民幣）。非住客須另付溫泉設施入場費，酒店住客則可獲豁免入場費。公眾體驗名額採現場先到先得機制，須於當日在館內登記。每天早上7時30分至9時的首個時段為酒店住客專屬，可提前於前台優先登記。體驗者須為中學生或以上，未成年人必須由監護人陪同。

1970年大阪世博會，三洋電機展出的「人類洗澡機」。（X/ @owaraidaisuki9）

10歲男孩看世博展品 55年後攜老前輩圓夢

這項看似科幻的發明，背後源於一段長達半世紀的童年夢想。據「Science」記載， 1970年大阪世博會，年僅10歲的公司會長青山恭明親眼目睹三洋電機展出的「超音波浴室」原型，深受震撼，從此立志將這項概念商品化。數十年後，青山成立「Science」並專攻微細氣泡技術。當新版「人類洗衣機」項目啟動時，1970年原型的工程師山谷英二及設計師上田真夏（上田マナツ，Ueda Manatsu）亦受邀擔任顧問。新版本設備於2025年大阪關西世博會展出後轟動一時，當時距離青山首次看見原型已相隔整整55年。

2025年大阪世博會，Science Co.研發「未來人類洗澡機」。（X/ @coconut_77）

2025年大阪世博會，Science Co.研發「未來人類洗澡機」。（X/ @coconut_77）

據《產經新聞》報道，該設備在世博結束後陸續進入商業市場，包括大阪酒店及東京大型家電賣場均有引進。今次箕面溫泉開放預約體驗，讓造訪關西的旅客又多了一個親身感受「機器幫忙洗澡」的趣味景點。