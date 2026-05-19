日本拉麵店封殺Chiikawa「吉伊」惹二創　網民嘲：其他角色可入了

日本人氣可愛卡通《吉伊卡哇Chiikawa》在全球各地大受歡迎，但竟被日本1間拉麵店封殺？事緣當地1間小型拉麵店因高峰期不少食客用餐後，在桌上擺弄「吉伊」玩具（Chiikawa角色之一，此指吉伊形象的毛絨玩偶），令客人候桌時間增加，嚴重影響店鋪的翻枱速度，故店方特在社交平台X（前稱Twitter）發文，表明禁止「吉伊」入內，事件掀起網民熱議。



多數網民表示支持店家「把那些粗魯無禮的顧客直接趕出店面，完全舉雙手贊成！」，不過「吉伊」粉絲則覺得店家應禁止缺乏公德心的食客入內，而不是將矛頭指向「吉伊」。亦有網民製圖惡搞，調侃能帶其他角色進店消費了。



日本網民以「吉伊」為第一視角創作了關於「拉麵店封殺『吉伊』」的虛擬新聞版面。（網上圖片）

「旬菜麵屋雅流」於社交平台X發文：禁止「吉伊」入內

涉事麵店「旬菜麵屋 雅流」在X上發文稱，表示因為用餐高峰期有顧客在桌上擺弄「吉伊」玩具，耽誤了其他候桌顧客用餐時間，該店將禁止「吉伊」入內。對於拉麵店指名道姓封殺單一卡通角色的行為，網民意見兩極。

網民力撐店家做法：完全舉雙手贊成

多數網民對店家深表同情，有人透露「這是1家只有3張桌子、4個吧枱座位的店」，譴責食客「高峰期在這種極其注重翻枱速度的店做這種事（在餐桌擺弄毛絨玩具拍照）真是太沒禮貌了」、「最讓我火大的是吃飽還掏出玩偶開始玩，就算不是『吉伊』，換成別的（玩偶）也不行」，高呼力撐店主「這（禁止顧客攜帶玩偶進店拍照）是我希望店家能夠真正加強且嚴厲應對的事情」、「把那些粗魯無禮的顧客直接趕出店面，完全舉雙手讚成！」。

「吉伊」粉絲心痛疾呼：錯的明明不是「吉伊」

但此禁令亦讓無數「吉伊」粉絲心痛不已，認為店主將主人罪責錯怪在角色身上，「錯的明明不是角色，而是不遵守禮貌的人」、「因為主人公德心太差，導致『吉伊』無辜被捲入戰火，真的是太可憐了」、「不封殺那幫用『吉伊』尋開心的顧客，反而封殺他們帶過來的『吉伊』太可笑了」。

網民在留言區貼出「吉伊」落淚的表情包表達無辜。

網民在留言區貼出「吉伊」落淚的表情包表達無辜。 （網上圖片）

網民在留言區貼出「吉伊」落淚的表情包表達無辜。（網上圖片）

網民調侃店家「封殺」虛擬角色

此外，部分網民覺得店家只「封殺『吉伊』」的行為十分幽默滑稽，笑言「頭一次聽說1個虛擬角色被下達禁令」，調侃道「那麼說的話，那隻兔子（烏薩奇Usagi，該IP的另一個角色）目前還是可以進店的咯？」，亦有網民在留言區貼出「吉伊」落淚的表情包表達無辜。