朗豪坊Chiikawa拉麵店晚市見吉位　粉絲︰心都噏埋　網民：周日呀

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店2025年8月進駐旺角朗豪坊，當時行預約制，都吸引許多粉絲在店外大排長龍，連文化體育及旅遊局局長羅淑佩都曾入店打卡湊熱鬧。但有粉絲在網上表示，今年5月18日（周日）晚上約8時前往「朝聖」兼用膳，驚見晚市時段店內「卻有近半吉位」，無需預約已可入座，形容「心都噏埋」。



有粉絲日前用膳，驚見店內晚市「卻有近半吉位」，形容「心都噏埋」。（Facebook群組「Chiikawa HK Fans Club ちいかわ 吉伊卡哇香港粉絲團～Nagano 兔兔小八小可愛關注組」圖片）

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網民︰熱潮過咗，就要比拼食物質素了

樓主明白其他人抱怨菜單選擇較少，「再幫襯也許是愛吧」，但仍慨嘆「真係唔忍心見佢咁冷清」，最後如常入去光顧，「順便買埋周邊，之前食咗兩三次都冇買」，最終花費594元。樓主更指，愈來愈多食肆宣佈結業，見到CHIIKAWA主題拉麵店如此冷清，「特此有感而發」。

帖文引來許多人留言討論，有網民指「我分段食過幾次，每次都試新嘢，買新嘢、抽新嘢，其實ok的，反而嘢飲選擇少」，有人建議要經常推出新菜式，或者限量產品保持人氣熱度。有人指平日光顧時仍有不少顧客，「次次都見最少十幾枱客」，認為是港人周六日愛北上所致，「星期日，香港好多食肆晚市都較冷清」。

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店去年8月進駐旺角朗豪坊，當時行預約制，都吸引許多粉絲光顧。（小紅書圖片）

餐廳甫開幕採取預約制

店舖位於朗豪坊12樓，去年8月開幕前曾進行傳媒預覽，甫進店便有3個角色的大型塑像。餐廳採用紅、黃等顏色鮮艷的裝潢，隨處也可看見CHIIKAWA角色，當時拉麵作價115元至150元不等，餐廳採取預約制，食客須先在網上購買38元、含一支黑烏龍茶的預約證，第一階段可預約日期已滿，許多粉絲為了「朝聖」，都會在店外大排長龍。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩曾到位於旺角的日本人氣漫畫角色CHIIKAWA海外首間主題拉麵店。（羅淑佩FB）

羅淑佩曾入店打卡

文化體育及旅遊局局長羅淑佩同月入店打卡湊熱鬧，發現到店吃麵不單為了果腹，更重要是「儀式感滿滿」體驗，大讚是一種很吸引的感覺。

（Facebook群組「Chiikawa HK Fans Club ちいかわ 吉伊卡哇香港粉絲團～Nagano 兔兔小八小可愛關注組」）