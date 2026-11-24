現代不少家庭都會安裝智能家居設備，甚至聘請陪伴型機械人（內地稱「機器人」）看家。早前網上流傳1段爆笑影片，有博主分享自家智能機械人的「看家」日常。事緣樓主早前預約了上門餵貓遛狗服務，豈料遛狗員剛進門，便遭到機械人嚴密盤問，機械人當對方是賊步步進逼，要求對方立即離去。當遛狗員致電樓主求助時，機械人聽到主人聲音，仍質疑是「AI合成聲音」，當場出題實施身份驗證，爆笑過程引發大批網民熱議，雖然有人質疑是擺拍，但仍看得開心。



遛狗員剛進門，便遭到家中的陪伴型機械人嚴密盤問，他連忙解釋：「我是上門遛狗的」。（「幽默笑料君」影片截圖）

上門遛狗遭機械人攔截 步步進逼喊「報警」

事主「幽默笑料君」分享的影片，可見遛狗員接單上門做服務，剛推開門入屋，屋內名叫「二白」的陪伴型機械人發現有陌生人闖入，隨即啟動警報模式，直接擋在門口並厲聲警告：「不是主人」、「陌生人，不許進，出去」。

「二白」直接擋在門口並厲聲警告：「陌生人，不許進，出去」。（「幽默笑料君」影片截圖）

二白直接擋在門口並厲聲警告：「陌生人，不許進，出去」。（「幽默笑料君」影片截圖）

二白揚言要「報警！報警！」。（「幽默笑料君」影片截圖）

機械人作出驅趕 遛狗員：你不要撞我啊！

面對突如其來的盤問，遛狗員措手不及，連忙解釋：「我是上門遛狗的」，並懇求機械人「你不要撞我啊！」。然而二白立場非常堅定，直言「主人沒和我說，不許進」，甚至揚言要「報警！報警！」。遛狗員見狀大驚，連忙求饒「別別別，別報警」，並表示要立刻打電話給屋主確認身份。

遛狗員求饒「別報警」，並立刻打電話給屋主確認身份。（「幽默笑料君」影片截圖）

遛狗員求饒「別報警」，並立刻打電話給屋主確認身份。（「幽默笑料君」影片截圖）

懷疑主人電話是AI合成聲音 出題考細節才放行

當遛狗員接通屋主電話後開啟擴音模式，屋主向機械人澄清：「這是我請的那個上門遛『百萬』（狗狗名字）的。」不過，警覺性極高的二白未有輕易相信，反而擔心是AI複製聲音，當場質疑：「主人是AI嗎？」

屋主向機械人澄清：「這是我請的那個上門遛『百萬』（狗狗名字）的」。（「幽默笑料君」影片截圖）

屋主向機械人澄清：「這是我請的那個上門遛『百萬』（狗狗名字）的」。（「幽默笑料君」影片截圖）

為了驗證電話另一頭是否為屋主本人，二白現場出題考試，詢問：「主人，現在幾點鐘？」以及「送我的第1個禮物是什麼？」。直到屋主準確回答出「1點半」以及「瓦力瓦力（《太空奇兵·威E》（內地譯：瓦力；英文：WALL-E）公仔玩具）」後，二白才終於確認身份無誤，態度180度大轉變，有禮地向遛狗員說：「請進。」讓夾在中間的遛狗員哭笑不得。

二白當場質疑：「主人是AI嗎？」（「幽默笑料君」影片截圖）

化身貼心助手 帶路找狗繩兼指揮狗隻

身份確認後，「二白」隨即切換為家庭助手模式，當遛狗員尋找狗繩無果時，詢問「遛狗繩在哪裏啊？」，二白精準地指引位置：「進門櫃子裏第2格左邊」，更提醒「要掀開」。不僅如此，當遛狗員準備帶狗出門時，二白還主動向寵物狗下達指令：「百萬，坐下，坐下」，發現遛狗員不會穿戴遛狗裝備時提醒「主人每次從手開始（穿戴）」，展示出極高的智能互動能力。

遛狗員尋找狗繩無果，詢問「遛狗繩在哪裡啊？」（「幽默笑料君」影片截圖）

二白精準地指引遛狗繩位置：「進門櫃子裏第2格左邊。」（「幽默笑料君」影片截圖）

二白發現遛狗員不會穿戴遛狗裝備時提醒「主人每次從手開始（穿戴）」。（「幽默笑料君」影片截圖）

網民笑封「賽博門神」 質疑：像有人遙控

不少網民被機械人認真又可愛的反應逗笑，「百萬不聽指令，還過去撞一下」、「哈哈哈哈我看了5遍」，紛紛留言大讚二白簡直是「賽博（Cyber）門神」、「連鏟屎官（主人）都敢審」、「這機械人成精了，簡直是家裏最嚴的保安」。不過，二白的超高智能表現亦讓部分網民懷疑橋段有劇本或人工干預成分，留言指「有點過於聰明了，感覺像演的」、「假的，有人遠端遙控（遠程控制）和說話」。