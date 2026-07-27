旺角店傳貓叫聲有貓被困？店外告示︰電子聲驅鼠　網民笑：裝假貓

養貓可以捕鼠，播放貓聲也可以驅鼠？有香港女生在Facebook群組「香港貓店長關注組」上載1張照片，可見店舖鐵閘貼上告示，上款寫着「各位街坊、朋友」，下款則是廣東道某號數的「店主示」，內容提及「店舖入面啲貓叫聲係假貓電子叫聲，用嚟驅逐老鼠，請大家見諒」，相信店內假貓電子叫聲曾經引起不知情人士的誤會，以為有貓被困。



網民質疑電子貓叫聲成效

樓主都笑言「路過聽見有貓聲，被fake起，原來用貓聲趕米奇，但唔知成效如何呢？」，許多網民留言指「好像老鼠藥咁，初期叫有效但之後分別到後就唔會再中計，係暫時有用嘅對策」、「唔係裝假狗，係裝假貓」、「堅嘅都未必驚，仲驚你個流嘅？」、「連貓捉老鼠工作都被科技取代」。

過來人強調真貓嚇鼠無法取代

有網民提出更有效方法，「老鼠係驚貓陣氣味，唔係驚聲」、「聲音無用，老鼠係怕貓氣味」、「老鼠識分辨貓的體味」、「貓屎最有效」。

網民指出電子貓聲無法驅老鼠，「老鼠係驚貓陣氣味，唔係驚聲」、「聲音無用，老鼠係怕貓氣味」、「老鼠識分辨貓的體味」、「貓屎最有效」。（《多啦A夢》截圖）

警方7月15日收到報案

警方回覆《香港01》查詢時表示，今年7月15日下午4時17分，有途人經過旺角廣東道997號一間店舖，上址沒有營業，卻聽到貓叫聲，擔心有貓被困，於是報案。警員到場揭發貓聲只是錄音，相信店主用來嚇走老鼠。

（Facebook群組「香港貓店長關注組」）

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食店的餐牌對顧客來說十分重要，設計上當然要簡單易明，但台灣彰化一間賣炸糯米糍的老店，其餐牌近日被網民瘋傳，事緣當中寫上「古早味」、「花生口味」、「老少皆」宜等字句，其實只賣花生口味，但卻讓食客誤會有多種味况可選，大量查詢令店家不勝其煩，於是貼上提示小字條，避免顧客再有誤會，結果反令網民笑翻，大讚「太可愛了，肯定是老闆被問太多次了」、「感覺選擇很多，其實是專賣店」。



彰化傳統小吃糯米炸老店的餐牌，讓顧客以為有不同口味選擇，其實只有花生口味。（Threads@fruit_chiayi）

網民讚店主小字條澄清做法「太可愛了」。（Threads@fruit_chiayi）

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