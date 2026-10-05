颱風過後生飲山泉水！內地男驚爆重症感染　誘發休克器官衰竭險死

颱風過後雨水氾濫，郊外水源隱藏致命危機！內地1名61歲男子平日習慣直接飲用山泉水，即便在颱風過後野外環境十分潮濕及泥濘處處，家人遂將水煮沸才飲用，但男子依然堅持生喝泉水。



男子喝水數天後，陸續出現胸悶、腹痛等症狀，隨後病情急速惡化，爆發全身重症感染，出現敗血性休克及多器官功能損害，一度性命垂危。經醫生檢查，證實他感染「鈎端螺旋體」（內地用「鉤端螺旋體」，學名：Leptospira），經醫療團隊全力搶救後才撿回一命。



老楊平日習慣直接飲用山泉水，颱風過後也不例外。（AI生成圖片）

家人堅持將山泉水徹底煮沸後再飲用。（AI生成圖片）

無視勸告堅持生飲泉水 數天後病情急轉直下

據內地媒體《九派新聞》報道，61歲男子老楊（化名）平時習慣生飲山泉水，早前颱風吹襲過後，山區雨水氾濫，野外環境變得潮濕及泥濘處處。家人均深知水質可能已受污染，堅持將山泉水徹底煮沸後再飲用。惟老楊卻心存僥倖，認為自己多年來直接飲用都平安無事，遂繼續生飲山泉水。

起初老楊僅感到「胸悶、乏力、上腹痛」等輕微不適，誤以為只是日常工作勞累所致。（AI生成圖片）

起初老楊僅感到「胸悶、乏力、上腹痛」等輕微不適，誤以為只是日常工作勞累所致，並未為意，亦沒有前往醫院檢查。未料短短數天內，其病情急轉直下，細菌引致全身重症感染，出現血壓驟降、心臟及腎臟功能嚴重受損等危急症狀。

短短數天內，男子病情急轉直下，細菌引致全身重症感染。

老楊患上嚴重敗血症，一度命危。（AI生成圖片）

感染鈎端螺旋體 多器官損害一度危殆

送院後，醫生確診老楊為「鈎端螺旋體」感染，並誘發嚴重敗血症及敗血性休克，屬於極高危重症，一度面臨生命危險。醫療團隊隨即展開搶救，為老楊進行抗感染及器官功能支援治療。經過一系列搶救後，老楊體內的感染得到控制，各個器官功能亦逐步恢復，最終成功脫離生命危險。

經過一系列搶救後，老楊體內的感染得到控制，脫離生命危險。（AI生成圖片）

鈎端螺旋體屬人畜共通傳染病

據香港衞生署衞生防護中心及美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，鉤端螺旋體（Leptospirosis）是常見的人畜共通傳染病，廣泛寄生於老鼠、家畜及野外哺乳動物的腎小管中，並長期透過尿液排泄至土壤及水源。在日常乾燥或平緩環境下，水源或可維持表面沉澱清澈；然而一旦遭遇颱風、暴雨或山洪泥石流，地表土壤深處隱匿的致病菌便會隨洪澇大量翻湧擴散。民眾即使肉眼見到山泉水清澈，水中往往早已布滿高濃度的致病菌，若直接生喝或以泉水漱口，細菌即可輕易透過口腔黏膜或微細傷口侵入人體微血管繁殖。