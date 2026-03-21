32歲女從不吃生食物 拉出3米寄生蟲極震撼 廚具生熟混用成元凶
撰文：雷思麗
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注意！廚具生熟混用，很可能會誤吃蟲卵！近日，深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3米的白色條狀物，她拍攝影片後立即趕往龍華區人民醫院向醫生諮。醫生分析後，指該條白色條狀物實為牛帶絛蟲（寄生蟲），女子百思不得其解，稱自己從未吃過生食，疑惑怎麼會感染寄生蟲？醫生從其生活習慣分析後得出結論：砧板生熟混用惹的禍！
如廁排出3米長蟲
居於深圳的32歲張女士，她聲稱自己從不吃生食，連雞蛋、牛肉等食物都完全烹熟再吃，惟近日上廁所時拉出了條狀的不明白色物體，相信長約2至3米。張女士用筷子將白色物體夾起，仔細端詳了一番，「感覺像蟲子，有點害怕了」。她趕緊為該物體拍下影片，然後前往龍華區人民醫院就診。醫生看片後作出診斷，相信那張女士感染了牛帶絛蟲。
廚具生熟混用惹禍
張女士不吃生食，那麼感染源從何而來？醫生進一步詢問了張女士的生活衛生習慣，以推測她的感染路徑。張女士稱家中只有一塊砧板，牛肉、豬肉等生食和蔬菜、涼拌菜等熟食都放在同一塊砧板處理，使用期間也不做任何消毒，這種情況下，交叉感染的概率很大。
很多人認為，不吃生食就不會感染寄生蟲，但寄生蟲感染的路徑不止一條。醫生表示，生熟不分的烹飪習慣，廚房衛生死角得不到有效清潔，以及處理生肉後潔手不徹底都可能引發寄生蟲感染。
防範寄生蟲感染
醫生提醒：「砧板作為我們生活常用的物品，日常普通的消毒，如流水沖洗甚至是沸水沖洗是沒有辦法完全殺死寄生蟲的蟲卵的。」
防範寄生蟲感染有三點需要特別注意：
第一，砧板生熟分開，刀具餐具徹底消毒。
第二，盡量不吃生食。
第三，做好手部衛生。