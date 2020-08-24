癱坐路邊大小便失禁　深圳男常飲生水致腦中長滿寄生蟲

廣東省深圳市26歲男子小林（化名）本月7日被發現癱坐路邊，大小便失禁，送院檢查後，醫生其腦中發現大量寄生蟲，而類似病例全球僅約3000宗，相當罕見。

小林當日被路過的市民送往深圳市第三人民醫院救治，其體溫當時已高達攝氏39.7度，胸部電腦斷層掃描（CT）顯示雙肺受感染，且下肢感到劇痛；醫生起初懷疑是腦部疾病導致，因而判斷為結核性腦炎或化膿性腦炎，但化驗後結果均呈陰性。

醫生及後在檢驗報告上發現小林腦內的嗜酸性粒細胞指標非常高，很可能是跟過敏、血液疾病或寄生蟲有關，最終決定向寄生蟲的方向調查；經過兩輪檢查，醫生在小林的腦脊液裏驗出了一種名為「廣州管圓寄生蟲」的基因序列，序列數高達上萬。

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全球有記錄病例約3000宗

醫生指出，全球有記錄的類似病例僅約3000宗，情況相當罕見，而該種寄生蟲一般是在老鼠或生螺的身上。小林表示，自己平時很少吃螺，但自小有喝生水的習慣，無論是井水、河水或自來水都不經煮沸直接飲用；幸好接受治療後，小林的症狀現已有所減輕。

根據官方資料，廣州管圓線蟲是1933年由生物學家陳心陶首次在廣州黑家鼠及褐家鼠體內發現，它主要入侵人體中樞神經系統，表現為嗜酸粒細胞增多性腦膜炎或腦膜腦炎、脊髓炎等，還有可能損害肺、眼和鼻，嚴重可致命。

人類主要經3種途徑感染到廣州管圓線蟲，包括生食或半生食被感染的螺肉，傷口、黏膜與被感染的螺有密切接觸，以及進食或飲用被感染的螺所污染的蔬果或生水等。