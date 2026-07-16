美31州爆發寄生蟲感染　逾800人確診　女患者劇烈腹瀉7天暴瘦10磅

美國爆發大規模寄生蟲感染事件！美國疾病控制與預防中心（CDC）近日發布警告，微型寄生蟲「環孢子蟲」（Cyclospora）正席捲全美31個州。截至目前已有至少843人確診感染，當中86人病情嚴重需要住院。1名南加州的女患者不幸「中招」，短短7日內體重暴跌10磅。美國食品及藥物管理局（FDA）與CDC正緊急追查受污染農產品源頭。



微型寄生蟲「環孢子蟲」（Cyclospora）正席捲全美31個州。（AI生成圖片）

進食受污染農產品惹禍 實際感染人數恐更高

綜合CDC最新監測數據及美國媒體報道，自今年5月1日踏入爆發期以來，美國本土已錄得843宗環孢子蟲確診個案，另有多達1,500宗疑似個案有待進一步化驗。環孢子蟲是1種肉眼看不見的微型腸道寄生蟲，人們通常因為進食了受糞便污染的食物或食水（特別是未經煮熟的新鮮蔬果）而染病。

美國本土已錄得843宗環孢子蟲確診個案，另有多達1,500宗疑似個案有待進一步化驗。（CDC）

CDC指出，由於部分患者未有求醫或未進行針對性檢測，加上通報存在時間差，目前的感染數字可能只屬「冰山一角」，預料隨着各州陸續更新數據，確診人數將會持續攀升。

女患者7日極速暴瘦：最恨的人也不想他經歷

1名來自南加州的女子分享了其發病經歷。她在進食疑似受污染的農產品後，腸胃出現極度嚴重的不適。短短7天之內，她因為劇烈腹瀉以及完全失去食慾，體重急劇下降了10磅（約4.5公斤）。

南加1名女子在進食疑似受污染的農產品後，腸胃出現極度嚴重的不適。（AI生成圖片）

她形容發病期間的痛楚令人難以忍受，直言「我連最恨的人都不希望他經歷那種事，我當時病得很重，真是太可怕了」。她亦表示「我不記得我服用抗生素的時間有多長了，但大約1周後我就完全康復了」。

腸胃病學家阿里爾·馬拉穆德（Ariel Malamud）博士表示，「如果不進行治療，症狀可能會持續數周，甚至暫時消失後又復發。幸運的是，一旦確診，這種感染通常可以用抗生素有效治療」。

如果不進行治療，症狀可能會持續數周，甚至暫時消失後又復發。幸運的是，一旦確診，這種感染通常可以用抗生素有效治療。 腸胃病學家阿里爾·馬拉穆德（Ariel Malamud）博士

潛伏期約1周 專家籲蔬菜須刷洗

據紐約州衛生部所述，環孢子蟲病的潛伏期約為1周，常見病徵包括嚴重且頻繁的水狀腹瀉、食慾不振、體重驟降、胃痙攣、惡心及極度疲倦。若不接受適當的抗生素治療，症狀可能會持續數周甚至數月之久；而對於免疫力較弱的人士而言，嚴重脫水更有可能危及生命。

食品安全專家坎迪絲·基斯頓（Candice Christian）表示，「最好的防禦措施就是仔細刷洗所有質地較硬的蔬果。如果是甜瓜或黃瓜，你應該用蔬菜刷仔細刷洗，而不僅僅是沖洗。」

最好的防禦措施就是仔細刷洗所有質地較硬的蔬果。（AI生成圖片）

CDC數據顯示，目前暫未有死亡報告，但已有86名患者需要入院接受治療。

目前，美國食品及藥物管理局（FDA）與CDC等多個公共衛生部門已聯手展開跨州調查，試圖追查引發今次大規模爆發的源頭農產品。當局呼籲民眾，若出現持續水瀉等相關症狀，應盡快向醫生求診並進行化驗；同時提醒大眾處理新鮮蔬果時必須注意飲食衛生，以減低感染風險。

其他報道：32歲女從不吃生食物 拉出3米寄生蟲極震撼 廚具生熟混用成元凶

注意！廚具生熟混用，很可能會誤吃蟲卵！近日，深圳1名女子如廁後，發現自己竟拉出了長約3米的白色條狀物，她拍攝影片後立即趕往龍華區人民醫院向醫生諮。醫生分析後，指該條白色條狀物實為牛帶絛蟲（寄生蟲），女子百思不得其解，稱自己從未吃過生食，疑惑怎麼會感染寄生蟲？醫生從其生活習慣分析後得出結論：砧板生熟混用惹的禍！



張女士如廁時拉出長達3米的絛蟲。示意圖。（AI生成圖片）

張女士如廁時拉出長達3米的絛蟲，她曾用筷指夾起細看。示意圖。（AI生成圖片）

如廁排出3米長蟲

居於深圳的32歲張女士，她聲稱自己從不吃生食，連雞蛋、牛肉等食物都完全烹熟再吃，惟近日上廁所時拉出了條狀的不明白色物體，相信長約2至3米。張女士用筷子將白色物體夾起，仔細端詳了一番，「感覺像蟲子，有點害怕了」。她趕緊為該物體拍下影片，然後前往龍華區人民醫院就診。醫生看片後作出診斷，相信那張女士感染了牛帶絛蟲。

張女士拍片後前往龍華區人民醫院就診，醫生證實她感染了牛帶絛蟲。（DV現場微博視頻號截圖）

廚具生熟混用惹禍

張女士不吃生食，那麼感染源從何而來？醫生進一步詢問了張女士的生活衛生習慣，以推測她的感染路徑。張女士稱家中只有一塊砧板，牛肉、豬肉等生食和蔬菜、涼拌菜等熟食都放在同一塊砧板處理，使用期間也不做任何消毒，這種情況下，交叉感染的概率很大。

張女士家中只有一塊砧板，牛肉、豬肉等生食和蔬菜、涼拌菜等熟食都放在同一塊砧板處理，交叉感染的概率很大。（AI生成圖片）

很多人認為，不吃生食就不會感染寄生蟲，但寄生蟲感染的路徑不止一條。醫生表示，生熟不分的烹飪習慣，廚房衛生死角得不到有效清潔，以及處理生肉後潔手不徹底都可能引發寄生蟲感染。

龍華區人民醫院感染性疾病科主治醫生謝柳推測，張女士感染寄生蟲源於砧板生熟混用。（DV現場微博視頻號截圖）

防範寄生蟲感染

醫生提醒：「砧板作為我們生活常用的物品，日常普通的消毒，如流水沖洗甚至是沸水沖洗是沒有辦法完全殺死寄生蟲的蟲卵的。」

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