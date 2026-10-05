加國稅局CGEB派錢懶人包！一文看申領資格、金額、新移民補領教學

加拿大聯邦政府今日（10月5日）發放最新一季「加拿大食品及必需品福利」（Canada Groceries and Essentials Benefit，簡稱CGEB），這是繼今年7月該項新福利正式取代舊有GST/HST（Goods and Services Tax即聯邦商品與服務稅；Harmonized Sales Tax即合併銷售稅）退稅後第二季發放。不少剛移居當地的民眾對這筆款項心生疑團：究竟誰能領取？為何戶口收到的金額與官方宣傳不符？未曾報稅的新居民是否有份？下文將整理全方位懶人包，一文解答所有疑難。



加國10月5日派發CGEB補貼。（AI生成圖片）

CGEB究竟是什麼？與舊版GST退稅有何不同？

加拿大稅務局（Canada Revenue Agency，CRA）由2026年7月起，正式以CGEB替換實施多年的GST/HST退稅計劃。這項政策旨在為中低收入家庭提供無須繳稅的季度現金補貼，以紓緩日常生活開支壓力。CGEB的基礎發放金額比舊版退稅提高了25%，發放頻率維持為每年4次（分別在1月、4月、7月及10月的5日）。每次發放的金額，均由CRA根據納稅人上一年度的「經調整家庭淨收入」（AFNI）自動計算。今次10月5日的發放，即是以2025課稅年度的收入為審核基準。根據加拿大權威財經媒體《MoneySense》的2026年福利報告指出，政策調整後受惠涵蓋面顯著擴大。

政策調整後受惠涵蓋面顯著擴大。 《MoneySense》的2026年福利報告

我可以拿多少錢？年度總額與每季實收拆解

許多人在看到新聞報道標題寫着「最高可獲679加元（約3,740港元/3,195人民幣）」時，以為10月5日當天就能一次過收到這筆巨款，結果查看網上銀行戶口時卻發現只有百多加元，誤以為金額遭稅局扣減。這純屬對計算機制的誤解，官方公布的數字為年度總額，CRA會將總額平分4期發放。

註：實際金額會隨家庭收入遞增而按比例減少，收入超過特定門檻後將遞減至零。詳細條款可參閱Moving2Canada的CGEB資格指南。

已向CRA遞交2025年度的個人所得稅申報表，發放月份的首日（即10月1日）年滿19歲的人士自動獲發。（AI生成圖片）

誰會自動獲發？剛抵埗新移民如何申請？

只要符合以下基本條件，且已向CRA遞交2025年度的個人所得稅申報表（Tax Return），即無須另外申請，CRA會自動審核並將款項直接存入銀行戶口或郵寄支票：

發放月份的首日（即10月1日）年滿19歲



或在10月1日前擁有（或曾擁有）配偶/同居伴侶



或在10月1日前為父母並與子女同住



若納稅人遲於2026年4月30日的報稅死線才遞交2025年報稅表，CRA的系統將無法趕及在7月或10月完成審核。這類人士的戶口可能暫時不會收到款項，但只要後續稅局處理完畢並確認資格，將會自動補發（Retroactive payment）所有遺漏的CGEB額度。

已向CRA遞交2025年度的個人所得稅申報表，10月1日前擁有（或曾擁有）配偶/同居伴侶的人士自動獲發。（AI生成圖片）

已向CRA遞交2025年度的個人所得稅申報表，10月1日前為父母並與子女同住的人士自動獲發。（AI生成圖片）

新移民特別提醒：未報過稅如何補領？

於2025年或2026年才抵達加拿大的新居民，包括持開放式工作簽證（OWP）、救生艇計劃或永久居民身份人士，由於在加拿大沒有2025年度的報稅紀錄，系統無法自動審核資格。若想領取CGEB，必須主動填寫RC151表格（Canada Groceries and Essentials Benefit Application for Individuals Who Become Residents of Canada），根據CRA官方RC151申請指引，申報進入加拿大當年的全球收入以及上一年度的全球收入。需特別注意，申請人必須先向加拿大服務局（Service Canada）取得社會保險號碼或向稅務局申請個人稅號（ITN/TTN），表格方能被CRA受理審批。

新居民若想領取CGEB，必須主動填寫RC151表格。（AI生成圖片）

10月5日未收到錢？CRA官方10個工作天查詢等待期

若符合資格但今早打開銀行App發現仍未收到款項，不必急於打電話向稅務局查詢。根據CRA官方付款日期說明，由於各大商業銀行處理自動轉帳（Direct Deposit）的時間不一，加上郵寄支票需要時間，CRA設有嚴格的「10個工作天等待期」，若在2026年10月20日營業時間結束後（即10月21日起）仍未收到款項，屆時才應致電CRA熱線或登入CRA My Account帳戶查詢。

即時查驗方法：可先登入CRA My Account，點擊「Benefits and Credits」頁面，查看10月5日的付款狀態是否顯示為「Processed（已處理）」或「Issued（已發放）」。

除了CGEB之外，10月還有ACWB和CCB等2項重要聯邦津貼。（AI生成圖片）

備忘：10月份加拿大福利發放日曆

10月份是加拿大的福利派發高峰期，除了今日發放的CGEB之外，本月還有以下2項重要聯邦津貼陸續入帳，市民可留心銀行戶口變動，確保相關合資格權益順利入帳。

10月9日：預繳加拿大工人福利金（Advanced Canada Workers Benefit, ACWB）



10月20日：加拿大兒童福利金（又稱牛奶金/Canada Child Benefit,CCB）

