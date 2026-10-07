紐約解凍托兒券輪候名單　逾1萬貧童免自費額　附CCAP申請懶人包

紐約托兒開支高昂，不少低收入家庭難以負擔，日前紐約市市長於布朗克斯（Bronx）舉行記者會，宣布解凍停擺15個月的「兒童照顧補助計畫」（Child Care Assistance Program，CCAP）托兒券輪候名單，逾1萬名來自低收入家庭的兒童，可移出長達2.9萬人的候補隊，合資格家庭的托兒自費額將全數豁免，紓解當地長期托兒位不足的困境。新政牽涉2套收入門檻、優先排序機制及網上申請渠道，資訊繁雜，本文整理CCAP免自付托兒懶人包，申請資格、收入上限、排隊策略與官方入口一文看清。



紐約市長馬姆達尼召開記者會，宣布擬將逾1萬名低收入家庭兒童移出托兒券輪候名單。（YouTube@NowThis Impact影片截圖）

撥款背景｜紐約州市兩級撥款解決15個月輪候積壓

據《am New York》等美國媒體報道，紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）於2026年10月5日在布朗克斯召開記者會，宣布擬將逾1萬名低收入家庭的兒童移出托兒券輪候名單（Waitlist），並對合資格家庭豁免托兒自費額。該政策同時適用新獲邀家庭以及已經持有CCAP托兒券的現有家庭，馬姆達尼形容：「與其說負擔得起，更準確講是100%免費。」

與其說負擔得起，更準確講是100%免費。 紐約市長馬姆達尼

這項擴充計劃由紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）推動的12億美元（約94億港元/約80億人民幣）紐約市托兒投資計劃支持，當中4.75億美元（約37億港元/約32億人民幣）專門用於穩定及擴展CCAP托兒券系統；另外市府在8月已公布1筆獨立的520萬美元（約4,080萬港元/約3,486萬人民幣）市政撥款，專門負責承擔家長過往需要支付的托兒自費額（Copayments）。

4.75億美元用於穩定及擴展CCAP托兒券系統，520萬美元市政撥款負責承擔家長過往需要支付的托兒自費額。（AI生成圖片）

本次輪候名單積壓始於2025年5月，當時托兒券需求超出計劃容量，輪候隊伍持續膨脹。州長霍楚在2026年1月公布這筆州級撥款，紐約市在夏季才收到州預算分配，隨後審核整體資金、托兒券使用率及現有家庭退出率，確保一旦發放托兒券後可以持續支援家庭，才於2026年10月啟動釋出名額。

單親家庭或僅靠單收入維持生活的華人移民家庭最易符合資格。（AI生成圖片）

資格分析｜單收入家庭最受惠 雙收入家庭易超標

紐約托兒補助計劃（CCAP）資助對象為6星期至13歲兒童，若兒童有特殊需求（Special Needs），資助年齡可放寬至19歲。

重要區分：今次從候補名單篩選合資格家庭發送邀請的排序規則，必須遵守美國聯邦法例，優先揀選家庭收入低於聯邦貧困線（ Federal Poverty Level，FPL）300%的家庭；但獲邀之後，紐約市兒童服務管理局（City Administration for Children's Services，ACS）會按照紐約州兒童與家庭服務辦公室（Office of Children and Family Services，OCFS）官方標準，再做CCAP正式資格審查，審查標準為2026年6月至2027年5月適用稅前年收入上限：

3人家庭：年收入上限約為97,854美元（約77萬港元/約66萬人民幣）



4人家庭：年收入上限約為116,493美元（約91萬港元/約78萬人民幣）



單親家庭或僅靠單收入維持生活的華人移民家庭最易符合資格。（AI生成圖片）

這意味着，單親家庭或僅靠單收入維持生活的華人移民家庭最易符合資格。紐約市官方與市府公報數據顯示，平均每張托兒補助券每年可為家庭節省約1.7萬美元（約13.3萬港元/約11.4萬人民幣），特定全日制機構最高可達2.4萬美元（約19萬港元/約16萬人民幣）托兒開支，實際金額視托兒機構收費而定。然而，雙收入家庭若夫妻二人均從事餐飲、美容或文職，兩人合計年收入一旦超過紐約州中位數收入（State Median Income，SMI）85%的上限門檻，如4人家庭約116,493美元，便會失去CCAP補助資格，要繼續自行承擔高昂托兒費。目前輪候名單仍有逾2.9萬名兒童，本次解凍僅能覆蓋約三分之一。

雙收入家庭若夫妻二人均從事餐飲，年收入一旦超過對應家庭人數的收入上限，將無法享受補助。（AI生成圖片）

雙收入家庭若夫妻二人均從事美容，年收入一旦超過對應家庭人數的收入上限，將無法享受補助。（AI生成圖片）

雙收入家庭若夫妻二人均從事文職，年收入一旦超過對應家庭人數的收入上限，將無法享受補助。（AI生成圖片）

實用指南｜CCAP免自付托兒券申請與排隊攻略

紐約市兒童服務管理局將於未來數週內分批發出邀請函。聯邦規定下，符合以下條件者獲得最高優先權：

1. 家庭收入低於聯邦貧困線300%的家庭



2. 無家可歸或居住於臨時收容所的家庭



3. 家中有特殊需求兒童的家庭



市府已升級官方托兒中心地圖，家長可勾選「Accepts Vouchers」（接受托兒券）篩選器，尋找家附近有空缺的持牌托兒機構。（AI生成圖片）

申請與尋找機構3步驟

1. 等待或遞交申請：已在輪候名單的家庭留意ACS郵件通知；未登記家庭可透過MyCity Portal網上提交CCAP資格審查。

2. 網上地圖篩選機構：市府已升級官方托兒中心地圖，家長可勾選「Accepts Vouchers」（接受托兒券）篩選器，尋找家附近有空缺的持牌托兒機構。

3. 選定機構並兌換：持ACS發放的托兒券至選定機構辦理入讀，市府將直接撥款予機構，合資格家庭無需支付自費額。

隨着自費額清零，學位預計將快速釋出。 紐約市幼兒教育辦公室執行主任艾米·里斯

紐約市幼兒教育辦公室執行主任艾米·里斯（Emmy Liss）表示，市內眾多托兒機構目前均有空置學位，過往因為輪候名單上的家庭無力支付自費額而無法填補，隨着自費額清零，學位預計將快速釋出。