加國收緊留學移民政策！別盲追前50名校　一文看4所高產業值大學

加拿大政府近期大舉收緊留學及移民政策，不僅大幅削減國際學生簽證配額，更對畢業後工作簽證（PGWP）加設嚴格的語言與專業領域限制。對以獲取永久居留權（PR）為目標的留學生家庭而言，過去「非全球前50名校不讀」的傳統選校思維已不再適用；若盲目追求名校而忽視地方移民政策，隨時陷入「畢業即失業、無緣留加」的困境。本文比對Times Higher Education（THE）世界大學排名細項與各省省提名（PNP）政策，篩選出4所高CP值且極具移民優勢的潛力院校。



以獲取永久居留權（PR）為目標的留學生家庭在擇校時，除院校排名外，更要關注院校「產業收入」與「研究質素」2項評分。（AI生成圖片）

盲追名校忽視政策 恐面臨「畢業即失業」困境

多倫多大學排名全球第22位、麥基爾大學排名全球第43位及卑詩大學（UBC)排名全球第44位，雖然這些學府學術聲譽卓著，但其所在的安大略省（安省）與卑詩省（BC省），目前已成為留學生移民競爭最白熱化的區域。

多倫多大學、麥基爾大學及卑詩大學位居榜單前列。（Top Universities in Canada 2027）

根據加拿大移民局（IRCC）最新公布的PGWP官方指引，留學簽證與工簽門檻全面提高。同時，BC省政府早前更新了BC PNP卑詩省提名計劃，取消碩士畢業無工作聘書即可直接申請省提名的快速通道，重組為要求至少具備1年全職合資格工作聘書（Job Offer），並將語言門檻提高至CLB 8；安省OINP的碩士與博士類別分數門檻亦居高不下。若花費高昂學費擠進熱門名校，畢業後卻因當地移民配額緊張而面臨困境，留學投資回報率將大打折扣。

花費高昂學費擠進熱門名校，畢業後卻因當地移民配額緊張而面臨困境，留學投資回報率將大打折扣。（AI生成圖片）

解讀THE評分指標：關注「產業」與「研究質素」

解讀泰晤士高等教育（THE）世界大學排名時，相較於「教學」與「研究環境」等純學術指標，留學生家長宜重點審視榜單中的「產業收入（Industry）」與「研究質素（Research Quality）」2項評分。「產業」得分高，代表學校與企業合作緊密，科研成果轉化能力強，學生實習與就業資源更豐富。比對各省移民政策與就業市場後，數所低調但極具移民優勢的大學隨之成為焦點。

「產業」得分高的學校與企業合作緊密，科研成果轉化能力強，學生實習與就業資源更豐富。（AI生成圖片）

亞伯達省2大名校：產業評分高 政策友善

亞伯達省（Alberta，簡稱亞省）近年成為留學移民熱門地區，核心在於當地政策相對友善。亞省優勢移民計劃（AAIP）設有專門的留學生通道，且該省不徵收省銷售稅（PST），整體生活成本遠低於溫哥華與多倫多。

亞伯達大學（University of Alberta，簡稱U of A）

全球排名：第119位（加拿大第5位）



產業得分：100分（滿分）



優勢分析：人工智能（AI）、石油工程、地質學與醫學工程居全球前列。產業得分獲滿分，反映當地能源與科技巨頭極其重視該校畢業生。學生畢業後透過AAIP申請省提名的成功率相對較高。



卡加利大學（University of Calgary）

全球排名：第185位（加拿大並列第8位）



產業得分：88.7分



優勢分析：坐落於加拿大能源與商業重鎮卡加利，工程、商科與數據分析專業的相關行業就業率極高，成為不少跨境升學家庭避開安省激烈競爭的熱門替代方案。



滑鐵盧大學擁有全北美規模最大的有薪實習系統，電腦科學與工程專業學生在學期間可累積高達4至6個學期的知名企業實習經驗。（AI生成圖片）

安省與薩省選校策略：滑鐵盧與薩斯喀徹溫大學

若仍希望在安省發展或選擇偏遠省份，則需要進行針對性規劃：

滑鐵盧大學（University of Waterloo）

全球排名：第178位（加拿大第7位）



產業得分：71.4分｜研究質素：83.3分



選校邏輯：雖然位於競爭激烈的安省，但該校擁有全北美規模最大的有薪實習（Co-op）系統。電腦科學（CS）與工程專業學生在學期間可累積高達4至6個學期的知名企業實習經驗。即便安省PNP門檻提高，畢業生憑藉累積的當地工作經驗，仍能在聯邦快速通道（Express Entry,EE）或OINP科技類別中佔據分數優勢。



滑鐵盧大學擁有全北美規模最大的有薪實習系統，電腦科學與工程專業學生在學期間可累積高達4至6個學期的知名企業實習經驗。（AI生成圖片）

薩斯喀徹溫大學（University of Saskatchewan）

全球排名：351–375區間



產業得分：97.8分



選校邏輯：雖全球排名相對靠後，但其產業得分高達97.8分，農業、生物科技與獸醫學科實力雄厚。薩省移民局（SINP）對本省畢業生提供相對寬鬆的提名條件，對以獲取身份自由為首要考量、預算較為有限的家庭而言，該校無疑是高CP值的選擇。

