富泰邨女童拿24罐啤酒重12公斤超標？醫生警告3大危機 恐永久受損

香港屯門富泰邨近日流傳一段網絡影片引發社會高度關注。片中一名身穿校服的年幼女童，背負破舊書包且雙手各提一大袋罐裝啤酒吃力前行，同行成年男子則未施援手，事件隨即引發公眾對「疑似虐兒」的強烈質疑。涉事學校於10月7日凌晨回應，強調已將學童身心安全列為首要考量，駐校社工與教師已即時介入並提供全方位支援輔導，同時呼籲各界切勿轉發相關片段或打擾涉事家庭。



而警方新界北總區虐兒案件調查組人員經進一步調查後，今日（10月7日）下午在屯門區拘捕該名女童的38歲繼父及32歲母親，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，被捕人被扣留調查。



屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

事實上，兒童負重過重，隨時對脊椎、關節和發育中的骨骼造成長遠、甚至不可逆轉影響，不容忽視。有脊醫強調，10歲前為護脊關鍵階段，必須得到正確治療，否則長大後難以復原。



香港衞生署及美國兒科學會AAP標準：學童負重不應超體重10%

以書包為例，根據美國兒科學會（AAP）建議，書包總重量不應超過兒童體重的15%，意味體重100磅的孩子，不應該背超過15磅重的背包。香港衞生署建議更嚴格，書包理想標準為不超過學童體重的10%（即20公斤的孩子，書包不應超過2公斤）。

美國兒科學會（AAP）建議，書包總重量不應超過兒童體重的15%。香港衞生署建議更嚴格，書包理想標準為不超過學童體重的10%。（資料圖片，非當事人）

而影片中的女童，最少拿着24罐500毫升啤酒，即約12公斤，以本港6歲以下至10歲女童一般體重20至30多公斤為例，單計手提啤酒已遠超美國兒科學會（AAP）與香港衞生署建議標準，更遑論加上書包重量，有可能影響女童脊椎、關節和發育。

影片中的女童，最少拿着24罐500毫升啤酒，即約12公斤，以本港6歲以下至10歲女童一般體重20至30多公斤為例，單計手提啤酒已遠超標準。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

拆解學童三大脊骨危機：脊柱側彎、寒背與上交叉綜合症

翻查資料，註冊脊醫蕭卓峯曾就香港書包過重問題指出，在香港，九成學童的書包都過重，更有三分一的學童患上程度不一的脊骨問題，如俗稱「S骨」的脊柱側彎、上交叉綜合症，患者或會有高低膊、肩頸痛、作嘔作悶，甚至影響睡眠，導致日間反應遲緩。

蕭醫生指出，10歲以前為關鍵階段。（資料圖片，非當事人）

10歲前為護脊關鍵黃金期 忽視恐致骨骼肌肉永久萎縮

蕭醫生又說，10歲以前為關鍵階段：「如青春期前脊骨肌肉已出現問題，踏入青春期後惡化的機會及程度都會更高。」他指出，脊骨問題影響廣泛，例如歪斜的脊骨有機會壓着神經，導致手腳痺或乏力；寒背會導致胸腔內凹，影響心肺功能；痛症會影響患者精神，引致專注力不足；甚或會經常失平衡跌倒，「當頭重心前傾，便會容易扭傷。早有研究指出，當頭部處於正常位置時，承受的重量為12磅，當頭部每前傾一吋，便會增加10磅負重」，而除了肩膊受壓，頸部承擔的負荷亦不容忽視。

蕭醫生曾強調，如問題在青春期以前已發生，又沒有得到正確治療，長大後便難以復原。（資料圖片）

蕭醫生續說，如問題在青春期以前已發生，又沒有得到正確治療，長大後便難以復原，「每天的站立、走動、安坐都會對骨骼肌肉造成耗損，即使臥床兩星期，試圖讓脊骨完全休息，反而有機會令肌肉缺乏活動而萎縮。雖然未必能夠百分百康復，但脊醫或骨科醫生會協助減慢退化進程，通過肌肉鍛煉及正確的治療，亦能有效控制病情」。