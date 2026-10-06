有片│港鐵母放任2歲兒踩凳被阻！詛咒：妳不會有小孩　港女反擊KO

【十一國慶黃金周／港鐵】乘搭港鐵不應污損設施，影響其他乘客使用。本港社交平台Threads瘋傳影片，港鐵車廂內有2名女子，放任其2歲小孩穿着鞋子直接踩在關愛座座位上。有女乘客看不過眼出言勸阻，詎料2名女子竟目露兇光，「發惡」狂罵女乘客，甚至詛咒「將來妳是不會有小孩的！」。不過女乘客未有被嚇怕，最終成功令2名女子抱走小孩及清潔座位。



事件引來網民熱議，紛紛批評2名女子離譜，大讚女乘客「做得好」，「自己理虧，仲要聲大大話返人」、「好彩有妳肯發聲」、「我身為一個內地人，我真的是對擁有這樣的同胞感到很慚愧」。



港鐵車廂內有2名女子放任2歲小孩穿着鞋子直接踩在關愛座座位上，有女乘客看不過眼出言勸阻，反遭咒罵。（Threads@rain_rain_p）

「地鐵（港鐵）有位坐都唔好咁開心，因為可能被人企過」。該女乘客於10月1日在Threads發布影片，指她乘搭港鐵時，目擊有2名女子放任同行的2歲小孩穿着鞋子，直接踩在關愛座座位上，她於是出言勸止，沒想到被對方責罵。

【影片直擊】放任小孩踩港鐵座位被勸止 普通話大媽詛罵女乘客「妳不會有小孩的」

影片長35秒，看到2名操普通話女子坐在座位上，其中穿黑色外套女子，邊抱着1名小孩，邊擦拭旁邊關愛座座位，相信是在為小孩站上座位問題善後。

穿黑色外套女子擦拭旁邊關愛座座位，相信是在為小孩站上座位問題善後。（Threads@rain_rain_p）

穿黑色外套女子擦拭旁邊關愛座座位，相信是在為小孩站上座位問題善後。（Threads@rain_rain_p）

2名女子之後不斷責罵樓主。（Threads@rain_rain_p）

與黑外套女子同行的白衣女子似乎相當不情願，大聲詛咒樓主「將來妳是不會有小孩的！」，又怒斥樓主，「叫他（小孩從座位）下來，他不下來，要哄他的嘛，2歲的小孩子，你會叫他嗎？」，黑外套女子亦批評樓主「喋喋不休」，「嘴巴吧吧吧吧吧！」。

女乘客沉默拍片應對 普通話大媽吼「唔好影我！妳老X！」

影片中樓主沒有回話，不過白衣女不滿被拍攝，目露兇光以廣東話「爆粗」指罵樓主，「妳唔好影我啊！同妳講！妳老X」。影片至此結束。

白衣女不滿被拍攝，目露兇光以廣東話「爆粗」指罵樓主。（Threads@rain_rain_p）

女乘客曝事件結局

樓主於帖文補充，「放心我有話到，佢（從座位）放返個細路落嚟，再抹返張凳。不過佢哋惱羞成怒」。

樓主補充，「放心我有話到，佢（從座位）放返個細路落嚟，再抹返張凳」。（Threads@rain_rain_p）

網民批2女子離譜：自己理虧仲要惡過人 讚女乘客「做得好」

網民看過影片紛紛批評2名女子離譜，大讚樓主「做得好」：

「樓主做得好，自己理虧，仲要聲大大話返人惡過人」



「好彩有你肯發聲」



「俾我見到佢講『兩歲的小孩子』我：『那咋了』魔法攻擊魔法」



「我身為一個內地人，我真的是對擁有這樣的同胞感到很慚愧」



也有網民認為是「小事」：

「小朋友好多都企上去，只係好小事，坐之前咪抹一抹」



「其實佢有抹返呢個動作，又抱返走個細嘅無再放任，算係好過好多人。就算係我哋香港自己本地人，都有好多呢1種，外國人都有，完全意識唔到自己問題嘅人大把」



「認同樓主做法，不過老實講，見唔少港媽都有，佢哋覺得自己細路對鞋好乾淨」



乘搭港鐵應遵守規矩。（資料圖片）

乘港鐵「腳放座位上」可罰款2,000港元

無論如何，踩在座位上、說粗口都可能因違反《港鐵附例》罰款。根據《港鐵附例》第22條「不得將腳放在座位上」，任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部份的任何座位上，違者最高罰款2,000港元。

港鐵範圍滋擾乘客、說粗口可罰款5,000港元

而根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高罰款5,000港元。

另根據《港鐵附例》第28H條「粗言穢語」，任何人於鐵路處所之上，不論何時，不得使用任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語，或鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高罰款5,000港元。