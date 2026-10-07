搭港鐵無錢可先「賒票」？乘客分享填表即可搭車　設補交車費期限

若遇上突發事故，身無分文，原來可向港鐵「賒票」回家？有港鐵乘客近日於小紅書發文分享1份港鐵「繳付車費協議」，顯示不夠錢搭車可先「賒票」，再於7個工作天內到任何1個港鐵站客務中心繳付車費。



網民留言解釋港鐵這項便民服務，「唔見銀包或者俾人偷銀包都有可以，賒票方便你返屋企」，有人分享「我小時候都試過，那時還不興電子支付，八達通負錢了沒法回家，問職員賒賬」。



有港鐵乘客近日於小紅書發文分享1份港鐵「繳付車費協議」，顯示不夠錢搭車可先「賒票」。（小紅書圖片）

該港鐵乘客於小紅書以「港鐵原來可以借車票搭車」為題發文，並分享1份港鐵「繳付車費協議」，「賒票」的乘客須填寫多項個人資料，包括中英文姓名、住宅地址、電話號碼、香港身分證／護照號碼。

港鐵乘客無錢搭車填表「賒票」

第二部份則須填寫入閘及出閘車站、時間，以及到期應繳車費金額。樓主填寫的資料顯示，他於旺角東搭車前往藍田，應繳車費為12.5港元。

樓主填寫「繳付車費協議」後，獲得1張成人單程票。（小紅書圖片）

「繳付車費協議」列明：乘客須7個工作天內補交車費

「繳付車費協議」列明，乘客須於填寫協議日期起計7個工作天內，前往任何1個港鐵車站的客務中心繳付車費。

否則港鐵有權採取任何適當的行為執行協議，屆時乘客須承擔追討車費行動招致的所有費用及開支，包括所有按彌償基準計算的律師費及開支，向港鐵作出十足補償。

網民留言解釋港鐵這項便民服務，「唔見銀包或者俾人偷銀包都有可以，賒票方便你返屋企」。（資料圖片）

網民：不交就寄律師信去住宅追討

有網民擔心「賒票」服務會被濫用，有網民表示若未有按時繳付車費，港鐵會寄律師信追討。

「一直都可以，不交就通緝（港鐵經民事程序追討或發傳票）上庭交」



「借票不可恥啊，很多香港人都借，但是為了預防很多人不還，就需要住址去寄律師信追討，所以不能提供根本就借不了，不用擔心遊客會濫用」

