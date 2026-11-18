加拿大高通脹持續，不少基層及新移民家庭面臨龐大生活壓力。安大略省政府宣布向約克區食物銀行（The Food Bank of York Region/FBYR）撥款逾55萬加元（約304萬港元），將「校園食物儲藏櫃計劃」（School Food Pantry Program）覆蓋學校由13間大幅擴展至52間。



「校園食物儲藏櫃計劃」服務範圍涵蓋萬錦市（Markham）、列治文山（Richmond Hill）及旺市（Vaughan）等華人熱門居住區，該計劃免收入審查，且設於校內，由教職員協助識別有需要的學生，讓孩子可以在保護自尊的前提下將食物不着痕跡地帶回家，減輕家庭負擔。



教職員協助識別有需要的學生，讓孩子可以在保護自尊的前提下將食物不着痕跡地帶回家。（AI生成圖片）

「校園食物儲藏櫃計劃」讓學生獲得健康小食及可帶回家烹煮的家庭食材。（AI生成圖片）

額外撥款有哪些用途？升級倉庫設施與擴建校園供應鏈

據加拿大媒體《Newmarket Today》報道，安省政府透過安省延齡草基金會（OTF），向約克區食物銀行撥款總計550,500加元（約304萬港元/259萬人民幣）。這筆資金預計於未來3年內，把原本僅涵蓋13所學校的「校園食物儲藏櫃計劃」擴展至52所學校。

本次發放的資金分為兩部分：

1. 為期3年、總額430,900加元（約238萬港元/203萬人民幣）的「Grow成長補助」



2. 為期6個月、總額119,600加元（約66萬港元/56萬人民幣）的「Capital資本補助」



根據康山選區省議員Laura Smith官網公告，資本補助已於今夏執行完畢，主要用於升級食物銀行中央倉庫設備，採購全新大型貨架與儲存器材。至於成長補助則屬3年期分期營運經費，重點用於強化義工團隊調度與配送能力，建立穩定的校園物資供應鏈。

資本補助主要用於升級食物銀行中央倉庫設備，採購全新大型貨架與儲存器材。（AI生成圖片）

成長補助重點用於強化義工團隊調度與配送能力。（AI生成圖片）

「校園食物櫃」如何運作？避免標籤化保護學生自尊

與傳統食物銀行需要民眾親自前往據點排隊登記不同，「校園食物儲藏櫃計劃」在校內設置隱密便捷的儲藏空間，與Peterborough Child and Family Centre及 Grocery Foundation等機構合作配送各類食物，學生可獲得健康小食及可帶回家烹煮的家庭食材。此模式的最大優勢在於去標籤化。不少陷入經濟困境的家庭，可能會因擔心社交尷尬或語言障礙，不願前往傳統食物銀行求助。將資源設於校園，並由校內教職員識別有需要的學生提供支援，能有效保護孩子與家庭的自尊心，降低取得援助的門檻。

「校園食物儲藏櫃計劃」讓學生獲得健康小食及帶回家烹煮的家庭食材。（AI生成圖片）

萬錦、列治文山及旺市受惠 申領免收入審查

居住在萬錦市、列治文山及旺市等地區的家庭均可受惠。該計劃不會要求家庭提交收入證明等財務審查資料，而是由校內教職員識別有糧食壓力的學生並提供協助，並非全校學生無條件隨意取用。家長若面臨糧食壓力，可直接聯絡孩子就讀學校的輔導員（Guidance Counsellor）、社工或校長辦公室，查詢學校是否已加入合作名單並尋求支援。

家長若面臨糧食壓力，可直接聯絡孩子就讀學校的輔導員、社工或校長辦公室，查詢學校是否已加入合作名單並尋求支援。（AI生成圖片）

倉庫設備完成升級 強化全區配送效率

除校園服務外，約克區食物銀行同時支援市級食物銀行、社區食物櫃、庇護中心及過渡性房屋單位。倉庫設備升級後，有助改善儲存條件、減少食物耗損，並提升整體物資調度效率。

倉庫設備升級後，有助改善儲存條件、減少食物耗損，並提升整體物資調度效率。（AI生成圖片）

康山選區省議員勞拉・史密斯（Laura Smith）、羅根・卡納帕蒂（Logan Kanapathi）及柯文彬（Billy Pang）早前實地考察食物銀行倉庫運作。史密斯表示，健康小食能幫助學生在課堂上維持專注力，政府這項投入旨在將營養食物順利送到家長與孩子手中。

當家庭受生活成本危機衝擊時，孩子往往是最脆弱的群體。 約克區食物銀行行政總裁亞歷克斯・比洛塔

約克區食物銀行行政總裁亞歷克斯・比洛塔（Alex Bilotta）指出，當家庭受生活成本危機衝擊時，孩子往往是最脆弱的群體。隨着倉庫設備升級與義工團隊擴充，這項為期3年的校園擴展計劃正式啟動，目標是讓全區每名有需要的孩子都能帶着充足食物安心回家。