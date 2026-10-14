老翁疑餵奈良鹿吃膠袋　遭日男當場斥責　女兒發文致歉網民怒轟

日本奈良公園日前1段餵鹿影片在社交平台流傳，1名老翁疑將膠袋遞予園內的鹿進食，幸得1名旁觀的日本男子即時上前，徒手從鹿口中取出膠袋並嚴詞斥責。事件曝光後，涉事老翁的女兒於社交平台發文致歉，解釋父親當時只是想示意袋內已沒有食物，並非故意傷害動物。惟依舊引來網民斥責。



1名老翁疑將膠袋遞予園內的鹿進食，幸得1名旁觀的日本男子即時上前，徒手從鹿口中取出膠袋並嚴詞斥責。（Threads@hezumaryuaaa）

1名老翁疑將膠袋遞予園內的鹿進食，幸得1名旁觀的日本男子即時上前，徒手從鹿口中取出膠袋並嚴詞斥責。（Threads@hezumaryuaaa）

園區驚現疑餵鹿膠袋 日男即場制止

綜合媒體報道，事發於日本著名觀光景點奈良公園，從網上流傳影片所見，1名老翁站在鹿群附近，疑將塑膠包裝袋遞予鹿隻「餵食」，鹿隨後將袋子含入口中。此時，1名說日語的旁觀男子迅速上前，蹲下並徒手從鹿的口腔中挖出膠袋，隨後以嚴厲語氣斥責老翁行為不當。站在旁邊的女兒連忙道歉，兩人隨後匆匆離場。

1名老翁站在鹿群附近，疑將塑膠包裝袋遞予鹿隻「餵食」，鹿隨後將袋子含入口中。（Threads@hezumaryuaaa）

1名老翁站在鹿群附近，疑將塑膠包裝袋遞予鹿隻「餵食」，鹿隨後將袋子含入口中。（Threads@hezumaryuaaa）

女兒網上發文致歉 澄清與父親「絕非故意」

事件在社交平台廣泛流傳後，涉事老翁的女兒隨即於個人社交帳號發文。她承認父親讓鹿接觸膠袋，以及兩人未有及時取回包裝袋屬不當行為，並就此致歉。

她解釋，父親伸手是想讓鹿知道袋內已沒有食物，並非有意傷害牠，對所造成的風波深感抱歉，並表示：「這起事件沒有任何意圖，我非常尊重當地文化，並深感遺憾。」然而，這份聲明未能平息網民持續升溫的怒火。

此時，1名說日語的旁觀男子迅速上前，蹲下並徒手從鹿的口腔中挖出膠袋，隨後以嚴厲語氣斥責老翁行為不當。（Threads@hezumaryuaaa）

此時，1名說日語的旁觀男子迅速上前，蹲下並徒手從鹿的口腔中挖出膠袋，隨後以嚴厲語氣斥責老翁行為不當。（Threads@hezumaryuaaa）

涉事老翁的女兒隨即於個人社交帳號發文。她承認父親讓鹿接觸膠袋，以及兩人未有及時取回包裝袋屬不當行為，並就此致歉。（Threads@gazelle.4843178）

網民怒火難平 促加強監管

相關畫面傳開後，父女與鹿互動的方式引起網民的強烈譴責。有網民直言：「鹿太可憐了，我不明白為什麼要讓牠吃這種東西」，亦有人怒斥：「這種行為就應該被制止」，不少留言呼籲當局加強監管遊客的餵食行為。

鹿太可憐了，我不明白為什麼要讓牠吃這種東西

這種行為就應該被制止

事實上，奈良公園過往已發生多宗鹿隻誤食塑膠袋致死的悲劇，園方多年來一再呼籲，遊客只可購買並餵飼官方指定的「鹿仙貝」，切勿攜帶其他零食或膠袋入場，以免野生動物誤食喪命。

（綜合）