港人遊台探網紅狗狗塞錢買零食！車房老闆拒收　捐贈流浪動物組織

撰文：卡洛兒
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狗狗是人類最忠心的朋友，值得我們愛護！台灣有車房老闆飼養了1隻名叫「可樂」的金毛尋回犬，由於老闆不時在社交平台分享牠的日常，其可愛模樣吸引大批粉絲。有香港遊客早前到台灣旅遊時順道到車房探望狗狗，離開前留下現金想要給牠買零食，老闆連番婉拒不果，最後決定將該筆款項以狗狗名義全數捐出，並再次感激港人的善心，「希望把這份跨越香港與台灣的溫暖，分享給更多正在等待家的（毛）孩子」，引來網民感動，「善意沒有被收下，是繼續傳下去了。雙方都好暖欸」。

台灣有車房老闆飼養名叫「可樂」的金毛尋回犬。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆不時在社交平台分享牠的日常，其可愛模樣吸引大批粉絲。（「threads@golden_cola_0701」截圖）
老闆不時在社交平台分享牠的日常，其可愛模樣吸引大批粉絲。（「threads@golden_cola_0701」截圖）
老闆不時在社交平台分享牠的日常，其可愛模樣吸引大批粉絲。（「threads@golden_cola_0701」截圖）
老闆不時在社交平台分享牠的日常，其可愛模樣吸引大批粉絲。（「threads@golden_cola_0701」截圖）
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港人到車房探望「可樂」　塞錢買零食被老闆拒收

有在台北板橋區經營車房的老闆近日在threads帳號「golden_cola_0701」上傳一段於6月24日店內的閉路電視片段，感謝片中1對香港遊客特意前往台灣探望店內狗狗「可樂」，兩人離開前「還執意留下新臺幣，說是要給可樂買零食吃」。樓主雖然感激二人心意，但表示「可樂」不缺零食，所以決定將現金以「可樂」的名義，捐贈至幫助流浪動物的團體。

1對香港遊客前往台灣探望車房狗狗「可樂」，離開前欲留下現金給牠買零食。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆以手勢示意拒絕收取現金。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆多次表示「不用不用，真的不用」、「太多了，不用」。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆多次表示「不用不用，真的不用」、「太多了，不用」。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
女生之後將現金直接放在桌上。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆想要上前歸還，雙方一度糾纏。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆想要上前歸還，雙方一度糾纏。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆想要上前歸還，雙方一度糾纏。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
該對香港遊客之後急忙逃出店外。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）

港人塞現金予車房老闆給狗買零食　老闆婉拒不果連忙致謝

片中可見，1對來自香港的遊客到車房探望金毛尋回犬「可樂」，兩人離開前堅持留下1,000元新台幣（約242港元）給狗狗買零食。當時車房老闆見狀馬上婉拒，多次表示「不用不用，真的不用」、「太多了，不用」，但他們見老闆不願收下，女生於是將現金直接放在桌上，老闆想要上前歸還，雙方糾纏間女生已經逃出店外，而男生亦緊隨其後。另一片段可見，車房老闆追出店外，男生加快腳步前仍不忘回頭道別，「下次見，拜拜」；老闆見二人遠去身影，只好再次表達謝意。

女生急忙逃出店外。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
車房老闆追出店外。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
男生加快腳步前仍不忘回頭道別。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆見二人遠去身影，只好再次表達謝意。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）
老闆見二人遠去身影，只好再次表達謝意。（「threads@golden_cola_0701」影片截圖）

車房老闆貼收據　全數捐贈流浪動物組織

老闆在帖文上傳1張於7月15日所得的捐款收據，表示已以「可樂」的名義全數捐贈予社團法人台灣收容動物關懷協會。老闆表示「希望把這份跨越香港與台灣的溫暖，分享給更多正在等待家的（毛）孩子」，並再次向香港朋友表達謝意，「因為你們的善意，讓更多毛孩子也能感受到一點溫暖」。

老闆以「可樂」的名義，將現金全數捐贈予社團法人台灣收容動物關懷協會。（「threads@golden_cola_0701」圖片）
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網民感動：善意沒有被收下，是繼續傳下去了

帖文引來台港兩地網民留言，不少人紛紛感激港人遊客的心意，以及車房老闆善舉，「香港遊客也太客氣，老闆也太有心」、「好感動」、「我睇到眼濕濕，香港人係好善良」、「善意沒有被收下，是繼續傳下去了。雙方都好暖欸」、「香港的朋友永遠都是善良友善，也謝謝店長把那份捐出去延續善心」、「換個角度來說，可樂幫助了狗狗夥伴」、「可樂造福了其他毛小孩」。

網民笑稱：不知道的人以為是消費糾紛

另有人看過片段後笑稱，「放下錢即逃，真香港人無誤」、「笑死，好像飲茶爭着付錢的長輩」、「從小看父母跟親戚朋友互相搶付款練出來的，搶不過就要先下手為強，手不夠快腳就得快」、「不知道的人以為是消費糾紛」、「只看後面以為是店家追欠款」、「可樂：不是給我零食嗎？他們拿來拿去就沒放到我口中」。

相關文章：鑽石山男狗主這樣替小狗梳毛 有愛畫面瘋傳網民讚：超級無敵得意

「睇到個心融化晒！」近日網上流傳影片，鑽石山有男主人於街上替小狗梳毛，小狗讓主人捉着雙腳，乖乖「企定定」梳毛的畫面，引來網民大呼「好有愛呀」、「超級無敵得意呀」、「好似個人仔咁！」、「勁似小朋友」。

帖文更引來不少網民分享於同1位置拍攝的照片及影片，指出該對主人與小狗經常於該處出沒，小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌，小狗亦不時偷懶不願走，躺在地上與主人僵持，畫面十分趣緻。

近日網上流傳影片，鑽石山有男主人於街上替小狗梳毛，小狗讓主人捉着雙腳，乖乖「企定定」梳毛的畫面，引來網民大呼「好有愛呀」。（Threads@stella_mak）

有女生於Threads發文表示，「邊個嚟認領番自己屋企人同狗狗，咁sweet」。影片見到，她當時正乘搭巴士，鑽石山一處行人天橋前的空地上，有男主人正在替小狗梳毛，小狗用兩隻後腿乖乖站着，前腿讓主人扶着，畫面散發着溫馨與愛意。

鑽石山男狗主街上替小狗梳毛超有愛

網民留言大讚，「鐵漢柔情」、「主人好有愛對狗狗，隻狗好乖呀」、「隻狗咁乾淨企理，就知道個主人錫到燶晒啦」。

小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌。（Threads@seventeeeeeen__）
小狗懂得站着與主人「give me five」擊掌。（Threads@seventeeeeeen__）
小狗與主人擊掌後，獲零食獎勵。（Threads@seventeeeeeen__）

網民分享：小狗經常「扭計」不願走

不少網民指出於同1位置見過該對主人與小狗，「坐巴士成日見到佢」、「見個好多次，個男人好錫隻狗」，有網民笑說「點解咁多人喺同1個位見過佢哋？NPC（主題樂園內扮演特定角色、與遊客互動的演員）嚟？」。

有網民分享說，小狗經常「扭計」不願走，「我嗰次喺巴士度都見到呢1幕，佢主人要行到上天橋1樓咁滯佢先行」、「如果冇認錯，好耐之前有晚見到主人帶佢出嚟，隻狗趴喺度唔肯行扭抱，主人拗佢唔掂抱起佢行，勁得意」。也有網民表示，「狗仔嗰時勁百厭跟住其他細路仔，主人係咁招手叫佢行都唔理」，於是被主人責罵教訓。

有網民分享，小狗經常「扭計」不願走。（Threads@annnaaax）
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網民分享小狗「扭計」過程：眼神試探主人

而去年8月中曾有另1名女生於Threads發文分享該對主人與小狗的互動，「太可愛了，隻狗仔唔肯走，個主人勁無奈」，後續「個主人行咗一陣就停喺度，跟住隻狗仔見到唔對路，佢起身之後就跑去主人度，跟住佢就喺度嗲佢主人，真係超得意」。

女生又說，「本身佢未瞓喺地下之前，佢本身係企喺度→慢慢坐低→慢慢趴低→之後就直頭瞓喺個地下度，個眼神好似試探緊主人咁」。

去年8月中曾有另1名女生發文分享該對主人與小狗的互動，「太可愛了，隻狗仔唔肯走，個主人勁無奈」。（Threads@_t.cmh___）
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網民分享該隻小狗的可愛樣子▼▼▼

threads@golden_cola_0701

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