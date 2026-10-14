移英華人家中梳化底竟藏「慈禧御用大瓷盤」　專家估價約30萬港元

一隻在沙發底下放了幾十年、落滿灰塵的大瓷盤，竟然是清代宮廷專為慈禧太后祝壽而燒製的瓷器。



這件傳家寶近日在英國倫敦一戶華人後裔家中被重新發現。經專家鑑定，它是一件帶有「儲秀宮製」款的晚清黃地紫綠彩龍紋大盤，將於11月10日拍賣，估價為2萬至3萬英鎊，最高約合30萬港元。

東西一直在家裏 只是家人沒想到 它竟有這樣的來頭

20世紀初，一位名叫Wing Lung Goo的華人將這隻瓷盤從中國帶到英國，此後由家族後人代代相傳。至於他當年如何得到這件瓷器，報道並未交代。（按：拍賣行歷史文檔顯示，該大盤係由Wing Lung Goo於20世紀初與其兄弟抵達利物浦時自中國攜帶入境，並由後代繼承收藏。）

這隻晚清黃地紫綠彩龍紋大盤底部印有「儲秀宮製」。（Woolley & Wallis）

這些年來，大盤一直放在倫敦北部巴尼特區一位後人的家中，就放在客廳沙發底下閒置積灰。直到最近，家人重新注意到這件老物件，覺得它可能不一般，便拍下照片，聯繫了拍賣行。

收到照片的是伍利與沃利斯拍賣行（Woolley & Wallis）。該行董事長兼亞洲藝術部主管約翰阿克斯福德（John Axford），曾參加BBC知名鑑寶節目《古董路演》（Antiques Roadshow）。

照片裏的瓷盤雖然滿是污垢，但碩大的尺寸引起了他的注意。他決定親自上門看看。

真正揭開大盤身世的是盤底的四個字：「儲秀宮製」

儲秀宮是北京紫禁城內廷西六宮之一。阿克斯福德查看盤底款識後，判斷這隻大盤燒製於19世紀80年代，是為慈禧太后壽辰專門製作的宮廷用瓷。按他的說法，這種款識十分少見，用於為皇太后祝壽燒製的瓷盤。

盤心為雙龍戲珠紋，兩條龍相向，周圍點綴雲紋與火焰紋。（Woolley & Wallis）

一件宮廷瓷器，怎麼會在沙發底下放了幾十年？阿克斯福德推測，原因可能很實際：太大，也太重。這隻大盤重達30磅，約合13.6公斤。對於普通家庭來說，無論掛在牆上，還是擺上陳列架，都不是一件容易的事。

他表示，目前並不清楚家人當初為何選擇把它收在沙發下面，但很可能是找不到合適的地方陳列。雖然這算不上理想的存放位置，大盤卻幸運地保存了下來，品相近乎完好。

清潔之後，原本被污垢遮住的紋飾和色彩，也重新顯露出來。大盤以黃釉為地，飾以綠色和茄紫色彩繪。盤心為雙龍戲珠紋，兩條龍相向，周圍點綴雲紋與火焰紋；外圍環飾蓮花、梅花、牡丹、菊花和木芙蓉等花卉，盤沿另繪六條龍及火珠。

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除了尺寸和款識，它還有一處讓拍賣行格外看重的細節：盤底也施了黃釉。據拍賣行介紹，這是目前已知同類器物中，唯一連底部也施有黃釉的例子。

宮廷背景、與慈禧壽辰的關聯、碩大的尺寸，以及罕見的黃釉底，讓拍賣行將其列為近年來市場上值得關注的晚清宮廷瓷器之一。

阿克斯福德感嘆，能發現一件如此碩大、保存又如此完好的宮廷瓷盤，本就難得；得知它此前竟一直藏在倫敦一戶人家的沙發底下，更讓人驚訝。

從華人漂洋過海帶來的傳家寶，再到沙發底下被遺忘的老物件，這隻大盤如今終於要以拍品的身份重新亮相。

11月10日，它將正式上拍。最終能拍出多少價格，屆時才能揭曉。

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