緣繫龍洋半世紀　匯聚成藏終惜別　錢幣收藏家不為逐利只為情

一段緣分的終結，意外促成一場跨越近半世紀的「錢幣愛戀」。收藏家鄭鎮新，自70年代末起收藏中國機制幣（以機器製作的各種金屬貨幣），憑藉天時地利人和，將逾2,000枚珍品收入囊中。奈何年歲漸長，後人無意傳承；即使愛不釋手，仍要割愛而退。



去年末，鄭鎮新決意整理舊藏，將傳奇「長鬚龍」與稀世廣東「七三反版」樣幣等184年珍品付諸拍賣，並返港親自見證心頭好尋得新主。收藏之路漫漫，他寄語後進，若為逐利而來，定難體會箇中樂趣；唯有心懷熱愛，才能領略其中底蘊。



鄭鎮新自70年代末起收藏中國機制幣，憑藉天時地利人和，將逾2,000枚珍品收入囊中。（鄭子峰攝）

上世紀70至80年代，適逢內地改革開放初期，每周均有「龍銀」（即龍洋：清末光緒年間至民國初期流通的龍紋機制幣）經由漁船源源運抵香港，大部分會被送往銀號出售變現。銀號多將其視為鎔鑄銀條的原料，按銀價扣除人工、火耗及成色等成本後，收購價僅及當時銀價的6至8成。當時銀號職員近水樓台，在鎔鑄前先行挑選品相優越或版別罕見的錢幣。這些留存下來的珍品，每月會在錢幣愛好者的聚會上被公開競投。鄭鎮新想當年，斥資約100至200元，便可納入一枚品相近乎完美的龍洋，為他及眾多藏家開啟收集瑰寶的契機。

初戀緣盡 錢幣緣起

「The story starts from a broken heart.（故事始於一段心碎經歷）」回首70年代，初出茅廬的鄭鎮新邂逅初戀。情竇初開時，昔日唱歌跳舞、單車暢泳等嗜好都拋諸腦後，閒暇之餘全心傾注於二人世界。他笑言，當時情陷之深，「大鑊到」將銀行存摺奉上，每星期等對方給零用錢。及後緣盡分開，對方交還存摺，鄭鎮新發現初戀竟為他儲下高達幾萬元存款，心裏悵然若失，只想花光這筆「意外之財」。

形單影隻，他百無聊賴，偶然一次駐足錢幣店，商家見他饒有興致，便提起每月酒樓均設錢幣聚會，供同好交流見聞並參與拍賣。鄭鎮新好奇前去觀摩，本躍躍欲試競投，不料會場定規立矩，非會員不得參與，且入會須有介紹人。幸獲「前輩」藏家鄭寶鴻引薦，他才得以順利踏入這片新領域。

初涉錢幣之時，鄭鎮新一竅不通，只是隨意競投。參與數次聚會後，他漸被龍銀各省年份款式之多、千變萬化之美所吸引，沉迷其中，遂自行買書鑽研。在眾多藏品之中，他尤其鍾愛清代機制幣，因當時各省鑄幣體系相對分散，加上地方各自為政，使機制幣在設計上不斷推陳出新。

以江南銀幣為例，常見的七錢二分版別，能衍生出80多種不同版式。自1897年龍銀潮興起，至1911年最後一批鑄成，他驚嘆於短短14年間，龍銀竟發展出逾千種不同花樣，實屬耐人尋味。

品相與「養成」 歲月留痕身價升

除所鑄的圖式字樣之別，錢幣的品相亦為藏家所看重。一枚從未流通入市的機制幣，因經手痕跡甚少，輕擺幣身即可見銀光流轉，賞心悅目。鄭鎮新分享，若幣面沾染輕微污漬，用白礬沉澱污垢等溫和方式處理。他亦會將部分錢幣納入紙套，再存於保險箱內，靜待幣面自然氧化，覆上一層深淺不一、成色各異的「包漿」。那一層歲月的痕跡，可令銀幣身價翻倍，別有一番「養成」的樂趣。

後來，鄭鎮新遇見相知相守的妻子。鄭夫人雖非同好，卻深明丈夫對錢幣的熱忱，由他隨意運用資金蒐羅各式版別，藏品累計逾2,000枚。

異邦生活淡收藏 再鑑瑰寶情如初

90年代中期、舉家移民至新西蘭前夕，鄭鎮新考量到異鄉生計，曾打算變賣這批銀幣，但最終因萬般不捨，還是決定將藏品悉數帶往彼邦。遷居後，他為生活奔波，也逐漸培養出其他愛好，如專注於木工製作，每日花上8至10小時鑽研技術，力臻完美。除了偶爾在網上拍賣競投一兩枚罕見幣種外，藏品大多靜置於保險箱內，隨歲月流轉而淡出生活重心。

直到去年，他決意割愛出售，才將藏品重新取出整理並寫上留言。鄭鎮新形容，當刻心中百感交集，往昔競投時的激動與得標後的欣喜，紛紛湧上心頭。在他眼中，這些錢幣並非冰冷的死物，「譬如你養一隻貓、養一隻狗，你對佢有感情，你心情不好或者人生低潮嘅時候，嚟摸下佢、抱下佢。攞（錢幣）出嚟睇下，諗返起以前買嗰陣嗰種興奮嘅心情。」

在90年代中期、舉家移民至新西蘭前夕，鄭鎮新想過變賣珍藏，卻因不捨打消念頭。（湯致遠攝）

不忍變爛銅爛鐵 親為184件珍藏覓知音

面對這批相伴大半生的珍寶，鄭鎮新曾一度想打退堂鼓，將它們收回保險箱。但他始終謹記父輩「言出必行」的教誨，不願背棄承諾；加上子女志不在此，他亦無意強求傳承。他打趣說，與其擔心後人將心血當「爛銅爛鐵」賤買，不如由自己親手交付知音，「都叫做有一種成就感，一生人之中，做咗半日嘅主角。」

採訪當天，先前交付拍賣行代為保管的錢幣，已悉數化為184件待拍品，靜靜棲於封存盒內。當至寶重現眼前，鄭鎮新自然地拾起那枚「長鬚龍」啄吻一下，而後粲然一笑。他細細翻看昔日珍藏，神情寫滿溢於言表的幸福。

你要有興趣喺裏面，你先好收集，如果你抱住一種炒賣嘅心態，你永遠都會後悔。 鄭鎮新

鄭鎮新亦由衷奉勸後進收藏家，切莫將錢幣視為逐利的商品（commodity）。若純粹以投資炒賣的心態涉足其中，「未想買先想賣」，在幣值略有升幅時便輕易脫手，日後欲再尋回，往往已是千金難買，久而久之便會消磨對收藏的熱情，「你要有興趣喺裏面，你先好收集，如果你抱住一種炒賣嘅心態，你永遠都會後悔。」

鄭鎮新自然地拾起「長鬚龍」啄吻一下，而後粲然一笑。（鄭子峰攝）

從前對手 今朝好友

拍賣會前夕，鄭鎮新遇見當年素未謀面的「競爭對手」。1991年，傳奇藏家Irving Goodman在美國洛杉磯舉辦拍賣會，將珍藏的中國機制幣盡數釋出，百不一遇的瑰寶吸引世界各地的同好齊聚一堂，其中包括鄭鎮新與另一名本地藏家陳德安醫生。

當時他們在拍場競逐心頭好，互為對手卻無緣結識。睽違35年，兩人終在拍賣場相逢。同與錢幣「墮入愛河」近半世紀，兩人從珍稀藏品聊至拍場得失，一見如故，相談甚歡。

拍賣會前夕，鄭鎮新遇見另一名本地藏家陳德安醫生（左），兩人一見如故。（湯致遠攝）

拍賣當日午後4時，約60名競投者魚貫入座，網絡買家、電話及書面委托各就各位。隨拍賣官鏗鏘宣讀拍賣規，拍賣會正式拉開帷幕。鄭鎮新攜同拍賣圖錄，端坐在第一排的位置，他目光如炬，鄭重其事。

在5小時的拍賣過程中，他始終保持着極高度的專注。每當拍賣官宣佈成交價，他便迅速在手機與圖錄上記錄成交價，儘管圖錄上已有行方的預估價，但他仍會在旁標註自己心中的理想價位。

稀世廣東光緒元寶「七三反版」 $376萬成交冠絕全場

會場的氣氛在廣東光緒元寶「七三反版」樣幣登場時被推向小高潮。這枚估價30至40萬美元的珍品，引發現場與網絡買家的激烈角逐，最終由網絡買家以48萬美元（折合約376萬港元）投得，成交價冠絕全場。鄭鎮新推敲，此幣因出自廣東，自是深受同鄉藏家青睞；眼見心頭好拍得佳績，他輕聲讚道：「呢個拍得幾好」，現場一眾買家亦鼓掌祝賀。

戶部五錢樣幣超估價逾3倍賣出

而戶部五錢樣幣則帶來別樣的驚喜。該幣估價8至12萬美元，鄭鎮新原先預估10萬美元左右。拍賣過程扣人心弦，當價位攀升至32萬美元、成交近在咫尺之際，網絡買家突加一口價至34萬，隨後與現場買家陷入膠著，一路纏鬥至38萬。其間更有現場買家企圖以友人的號碼牌再次「切價」（即以半口叫價），終因違反規則被拍賣官否決出價。最後，此幣超過估價逾3倍、以38萬美元（折合約297萬港元）落槌。鄭鎮新聞悉露出笑容並鼓掌。

宣統三年長鬚龍 「大熱倒灶」流拍

輪至拍賣會的重頭戲——宣統三年長鬚龍壹圓樣幣，卻上演一段意外的轉折。這枚由Goodman手中競得、評級更勝往年的罕品，本承載着締造巔峰的期待。惟拍賣官報出120萬美元的開拍價後，久久無人應價，讓鄭鎮新驚愕不已，喃喃道：「有無搞錯呀，1.2 million（120萬）都nobody bid（無人競投）。」最終，長鬚龍因與底價尚有5萬美元的距離而遺憾流拍。他雖感惋惜，卻也深信「好物經年，愈顯珍貴」的道理，而這枚珍品在未來的錢幣市場仍穩佔一席之地。

鄭鎮新首場拍賣會於4月13日落幕。（羅日昇攝）

宣統三年大清銀幣長鬚龍壹圓樣幣（1911年），由天津造幣廠製作，是清末政府為統一幣制而設計的樣幣，但隨朝代傾覆，該設計未正式投產發行，僅留下極少存量供世，極具歷史意義。因設計獨特且鑄造精美，在收藏市場上地位極高，屢屢在拍賣會上締造紀錄。

由廣東造幣廠所鑄光緒元寶七錢三分銀幣（1889年），初時為對抗成色不足的外國銀元，特意將重量定得稍重，卻適得其反，多數遭熔毀取銀；民眾亦對幣面上同時出現中、英文銘文的設計感到抗拒，後續版本被修正。「七三反版」流通時間短、發行量少，品相頂尖者更是可遇不可求。

光緒二十九年戶部五錢樣幣（1903年）由天津造幣廠打造，是清代樣幣其中一種珍罕的品種。而鄭鎮新的藏品，幣面帶有明顯的虹彩包漿，品相與視覺效果俱佳。

鄭鎮新首場拍賣會於4月13日落幕，184件拍品中成功售出168件，總成交價突破5,000萬港幣（未連買家佣金）。這場錢幣界的盛事，將於10月在同一拍賣行續寫篇章。