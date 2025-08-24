女生買錯特大避孕套！男友「一戴出事」變冷淡　她無助︰怎彌補？

避孕套有不同尺碼，最重要挑選適合自己尺寸。台灣1名女生在網上表示，早前自己主動為男友購買避孕套，「想說製造一點小驚喜」，見到其中1款避孕套寫上「大黑馬」，「只覺得包裝看起來蠻威的，就直接買了」。豈料愛愛前，大家才發覺「大到完全帶不上去還滑掉，當下整個氣氛超怪」，只能尷尬收場，之後男友反應變得冷淡，未知是仍然介懷。



女生詢問「如果現在還想要彌補，我應該怎麼做比較好？」，大量網民笑言「傷害性不高，侮辱性極強」、「如果你C罩杯，你男友去買F罩杯的內衣給你，你能不生氣吧？」、「自卑了，他可能覺得妳認錯根了，才買這款」。



樓主買錯特大避孕套，令到男友無法戴上。（AI生成圖片）

為男友製造驚喜 主動買「大黑馬」避孕套

樓主在「Dcard討論區」表示，日前打算為男友製造驚喜，她主動購買避孕套，自己「對尺寸沒概念，也沒做功課」，見到有1款避孕套寫上「大黑馬」，她暗想「包裝看起來蠻威的，就直接買了」、「沒想到會差那麼多」。

買錯特大避孕套 男友變冷淡

雙方發生關係前，男友嘗試戴上安全套，「竟然大到完全帶不上去還滑掉，當下整個氣氛超怪」，最後雙方只好尷尬收場，男友默默洗澡，樓主假裝入睡。翌日樓主嘗試緩和氣氛，帶同男友前往其喜歡的早午餐店，約會時表現更加主動，但男友明顯變得冷淡。情人節將至，樓主明示暗示想到浪漫旅館「放鬆」，但男友只稱「喔，可以啊」，然後沒有下文。

男友變得冷淡，不排除感到生氣或不滿。（AI生成圖片）

樓主︰到底是還在生氣？還是那次讓他真的很受挫？

樓主懷疑男友「到底是還在生氣？還是那次讓他真的很受挫？甚至有點覺得他其實已經對我沒感覺了，準備出軌了？」，不知如何是好，急問「如果現在還想要彌補，我應該怎麼做比較好？」、「大家都怎麼幫男友挑保險套的呀？還是其實直接陪他去買才是最安全的方式？」。

網民建議道歉

許多網民留言指「確實很羞辱」、「就他以為你認錯根，所以不爽吧」、「感覺你在嫌他小喔」，亦有人建議「直接道歉實話實說」、「可以理解你很想營造驚喜的心情，建議你可以看看他平常都買哪個牌子的哪一個款式，就能大概知道他習慣的尺寸了」。

（Dcard討論區）