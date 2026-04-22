飛鵝山變夜場？義工撿大量吸毒工具及避孕套　網民：吸毒聖地？

保安局禁毒處推出全新禁毒宣傳計劃，口號「一齊企硬唔Take嘢！」。但有男網民在網上發相，大呻在山上做清理垃圾義務工作時，竟在飛鵝山發現大量用作吸食可卡因的毒品用具，以及用過的避孕套，飛鵝山慘變「夜場」，於是在網上發文希望警方加強巡查。不少網民都鬧爆，「痴X線，好恐怖」、「吸毒聖地」。



樓主指想不到會撿獲這麼多吸毒工具。（Threads@the_night_spyder）

避孕套包裝數量也不少。（Threads@the_night_spyder）

有疑似盛載毒品的膠袋。（Threads@the_night_spyder）

樓主與團隊在飛鵝山撿走大量用作吸食可卡因的毒品用具。（Threads@the_night_spyder）

樓主與團隊在飛鵝山撿走大量用作吸食可卡因的毒品用具。（Threads@the_night_spyder）

樓主與團隊在飛鵝山撿走大量用作吸食可卡因的毒品用具。（Threads@the_night_spyder）

「想點X樣啊」，有男網民在Threads上發相及發文，他指平日會義務組隊到山上清理垃圾，但「平時好少行呢邊執垃圾，今次隨便行一行就大開眼界」。

飛鵝山撿十多個吸毒工具：太過明目張膽

樓主續指，這次撿到10幾個可樂壺，「講緊唔係可口可樂，係講緊用嚟吸食可卡因嘅毒品用具啊」，他更慨嘆2026年撿獲的垃圾種類比2025年更癲，「太過明目張膽啦，毒品嚟講，今次最癲，避孕套就濕濕碎啦」。

從相片可見，樓主撿到10多個用作吸毒工具的玻璃樽，上面插住一條膠管，此外，更有疑似盛載毒品的透明膠袋，以及大批用過的避孕套及包裝袋。

樓主撿走用過的避孕套。（Threads@the_night_spyder）

樓主撿走用過的避孕套。（Threads@the_night_spyder）

帖文引來不少網民感謝樓主等隊團的服務「真係辛苦你哋清潔」、「香港勝在有你」、「多謝你哋，除咗攰，次次見到咁多汚糟嘢對眼特别冤」。

網民鬧爆：吸毒聖地

有更多網民鬧爆在山上做違法行為十分離譜，有人認為「在山野冇人捉嘛」、「有冇得報警」、「真係大開眼界，吸毒聖地」。因此樓主希望警方獲獲強執法，「咁多人喺飛鵝山食毒品加車震，警察可唔可以加強巡邏」。

香港吸毒屬違法行為，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。（Threads@the_night_spyder）

在香港吸毒是犯法的，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。