阿伯駕的士歪頭！女乘客質疑打瞌睡：應叫醒佢？　網民︰耷低頭啫

司機駕駛時，應保持專注，集中精神駕駛。Facebook群組「地板友 Flat Out Club」今年9月17日流傳一段約15秒的車廂影片，片段由後座乘客位置拍攝，時間相信是凌晨1時許，可見一名阿伯駕駛的士期間頭部向下垂，雖然雙手仍在控制軚盤及車輛行駛，但拍片者質疑是否「瞌眼瞓」。



阿伯駕駛的士期間其頭向下垂，被拍片者質疑「瞌眼瞓」。（Facebook群組「地板友 Flat Out Club」影片截圖）

樓主疑惑「大家坐車有咁情況，應唔應該叫醒佢？叫佢又驚佢會失控，唔叫佢又驚佢帶上路」，帖文引來許多網民討論：

「馬路炸彈，佢唔應該揸車搵食，如果真係有困難，就向社署求助」



「你嚇親佢可能會即刻撞，跳車可保平安」



「瞓住揸又揸得幾直」



亦有網民認為司機沒有「瞌眼瞓」：

「條頸有事就唔等於瞓着咗覺嘅」



「人哋老咗耷低頭啫，都冇瞓着，隻手仲郁緊」



的士司機明顯歪頭。（Facebook群組「地板友 Flat Out Club」影片截圖）

亦有過來人聲稱見過或登上片中司機駕駛的士：

「幾年前坐過佢車，安全到達目的地」



「應該無事嘅，1年前坐佢車都係咁，嗰次龜速行車」



「見過佢2次，其中1次有呠佢，因為佢喺隧道就嚟撞壆，然後又騎住2條線中間」



司機繼續駕駛。（Facebook群組「地板友 Flat Out Club」影片截圖）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條，司機如在駕駛期間因疲倦或精神不集中，令駕駛方式未達合理及謹慎司機應有水平，可能涉及不小心駕駛。一經定罪，最高可被判罰款5,000元及監禁6個月，並記5分駕駛違例記分。

樓主疑惑「大家坐車有咁情況，應唔應該叫醒佢？叫佢又驚佢會失控，唔叫佢又驚佢帶上路」。（Facebook群組「地板友 Flat Out Club」影片截圖）

（Facebook群組「地板友 Flat Out Club」）