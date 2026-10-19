粵劇花旦韓嘉燕戰火渡加國　戲曲慰華工　冒險認親屬助同胞團聚

1938年的廣州，空襲警報響徹雲霄。敵機轟炸震動戲院屋頂，台上耍着彩帶長劍的粵劇花旦狄嘉燕（後改名韓嘉燕，婚後英文名Jacqueline Gar Yin Hune，下文統一稱韓嘉燕），被母親一把拽住手腕。「快啲！去逃命！得你可以去金山。」母親將她推往港口，韓嘉燕隨小劇團擠上客船。這是廣州港口被炸毀前，最後1艘駛離的客船，當時加拿大正實施長達24年的《排華法案》，她憑藝人特別簽證才得以踏足北美。



18歲的韓嘉燕在溫哥華登岸，沿橫貫加拿大的鐵路輾轉各地華埠演出。在唐人街，她的粵劇舞台成為底層華工難得的精神庇護所，而巡演結束後她留在多倫多，成家育有4子，仍一直堅持登台。排華法案廢除後，她冒着風險透過「紙兒子」（即購買虛構身份文件偽造親屬關係），幫助無數華人實現家庭團聚。半生戲曲半生守望，這位粵劇花旦，在那些年北美設有重重種族壁壘下，為海外華人撐起一處帶着鑼鼓聲的精神家園。



韓嘉燕離開家鄉時年僅18歲。（「多倫多博物館」影片截圖）

18歲踏足溫哥華突破排華禁令與獵奇視線

據口述紀錄，當年離開家鄉時韓嘉燕年僅18歲，坐上輪船經過漫長航行，於1938年靠泊溫哥華。當她與劇團成員踏上碼頭時，當地英文報紙記者早已等候多時，鎂光燈閃得人張不開眼。第二天，劇團的照片登上頭版新聞，當時的北美社會極少見到中國女性，而在法律嚴格限制華人家庭團聚的背景下，唐人街幾乎完全由獨身或被迫與妻兒分離的華工組成。

面對全城好奇甚至獵奇的目光，韓嘉燕展現了職業表演者的鎮定，她挺胸抬頭，面帶微笑走過人群。據多倫多博物館典藏紀錄，韓嘉燕自幼在廣州茶樓接觸粵劇，長年練就的唱念做打與武術功底，成為她在異國生存的最大支柱。她們搭上橫貫加拿大的火車，車輪在鋼軌上滾動，而那條鐵路，正是數萬華工用血汗乃至生命築成的。

韓嘉燕與劇團成員於1938年在溫哥華登岸。（「多倫多博物館」影片截圖）

韓嘉燕隨劇團沿着鐵路線一路東行。（「多倫多博物館」影片截圖）

粵劇戲台如何成為華人精神庇護所？

劇團沿着鐵路線一路東行。納奈莫（Nanaimo）、萊斯布里奇（Lethbridge）、穆斯喬（Moose Jaw）……只要有華人聚居的地方，就有她們的腳步。當時的唐人街極其微小，華工們每日要做長達十幾個小時的高強度體力勞動，微薄的收入大半拿去償還人頭稅（Head Tax，加拿大政府於1885至1923年間專門針對中國移民徵收的人頭稅），或是寄回僑鄉撫養家人。在白人主導的社會環境中，華人被邊緣化，被要求「安分、隱形」，但當粵劇團進城時，一切就不一樣了。

韓嘉燕曾在位於Elizabeth St的「中華粵劇聯合會」演出。（「多倫多博物館」影片截圖）

韓嘉燕曾在位於Elizabeth St的「中華粵劇聯合會」演出。（「多倫多博物館」影片截圖）

據Koffler Arts華裔藝術史檔案記載，那次巡演由洪門振華聲劇社擔保組織，小小的劇院被擠得水洩不通。鏘鏘鏘鏘、鏜鏜鏜鏜，當鑼鼓聲響起，華麗戲服登場，美猴王翻着跟斗躍上舞台，皇帝與將相的故事重新顯影。辛苦勞動整個星期的華工們，在這裡找到久違的歡笑與慰藉，劇院成了華人唯一能堂堂正正聚集、大聲說話、展現自豪感的空間。台上的花旦揮舞長劍，台下的觀眾就能在那時那刻暫時卸下沉重的生活枷鎖。

韓嘉燕穿梭各大華埠表演。圖為多倫多第一代華埠。（「多倫多博物館」影片截圖）

《排華法案》生效期間 華人移民總數不足50人

據《52個獨白》劇本收錄的韓嘉燕口述，在長達24年《排華法案》生效期間（1923-1947年），全加拿大正式獲准以移民身份永久定居的華人總數官方統計不足50人，女性更是屈指可數，而韓嘉燕是藉由劇團短期演藝文化特別工作簽證（Special Entertainer Permit）受邀抵加巡演，戰後方取得永久居留身分。

加拿大政府歷史遺產檔案記載，1923年至1947年《排華法案》實施期間，華人入境名額被壓制到極低水平。韓嘉燕是那段黯淡歲月裡，少數能穿梭於各省華埠的女性文化播種者，而溫哥華市檔案館藏照片與檔案，記錄了她1938年抵達溫哥華後的巡演足跡。

1923年至1947年《排華法案》實施期間，華人入境極為困難。（「多倫多博物館」影片截圖）

當時加拿大正實施長達24年的《排華法案》，韓嘉燕憑藝人特別簽證才得以踏足北美。圖為韓嘉燕入境證件。（「多倫多博物館」影片截圖）

租脫衣舞廳唱粵劇 透過「紙兒子」拯救離散家庭

巡演結束後，韓嘉燕選擇留在多倫多，與西海岸相比，這座東部城市更為現代，社會氣氛也相對溫和。1940年代的多倫多，華人人口約為2,000人，然而性別比例極度失衡，每100個華人男性中，僅有1個華人女性。年輕貌美且自立的韓嘉燕不乏追求者，她最終選擇了在加拿大本土出生的華人Don Hune，2人在多倫多共組家庭。韓嘉燕用在加拿大巡演唱戲積攢下來的血汗錢，在榆樹街（Elm Street）買下1幢屬於自己的物業。即便是婚後生下4個孩子，她依然沒有放棄舞台，每逢星期日，多倫多皇后街（Queen Street）市政廳對面的Casino Club都會呈現極具反差的一幕：這家平時經營歌舞雜耍與脫衣舞表演的俱樂部，會在週日被華人社群整體租下，孩子們在樓座看台間奔跑嬉戲，舞台上則響起熟悉的粵劇唱腔。

韓嘉燕與華人Don Hune在多倫多共組家庭。（「多倫多博物館」影片截圖）

1947年，加拿大官方廢除《排華法案》，但移民門檻依然重重設限，家庭團聚遙遙無期，為了讓被迫分離多年的親人重聚，韓嘉燕與丈夫開始主動協助其他華人家庭，「修改生日、改換姓氏、將這個堂親替換成另1個堂親……」據安省多元文化歷史學會收錄的家族口述史料，韓嘉燕回憶，在那個法理與人性高度衝突的年代，她與許多華人一樣，不得不透過「紙兒子（Paper Sons）」與「紙女兒（Paper Daughters）」的方式，在法律條文的縫隙中鑿出1條讓血脈團聚的通道。她先後接來自己的母親、妹妹與弟弟，也讓無數分崩離析的家庭在多倫多團圓。

韓嘉燕透過「紙兒子（Paper Sons）」與「紙女兒（Paper Daughters）」的方式幫助無數分崩離析的家庭團聚。（「多倫多博物館」影片截圖）

舊華埠的推土機下：華人家族如何實現向上流動

隨着法律與環境的改善，多倫多的唐人街不斷擴展，昔日華人寄居的伊利沙伯街（Elizabeth Street）舊華埠，後來因城市規劃被推土機推平，建起全新的市政廳與溜冰場。華埠被迫搬遷至鄧達斯街（Dundas Street）。地景變了，但韓嘉燕的家族與這座城市的連結早已生根，她的4個孩子長大成人，分別成為了教授、牙醫、律師和藝術家，實現了華人移民家族的階層向上流動。韓嘉燕自己雖然早已不再擔任主角登台，但直到晚年，她依然會前往鄧達斯街上的劇社，聽聽熟悉的鑼鼓，與老友敘舊，甚至擔任籌款晚會的司儀。

韓嘉燕4個孩子長大成人，分別成為了教授、牙醫、律師和藝術家。（「多倫多博物館」影片截圖）

1980年代，韓嘉燕在多倫多與Raymond Jai同台演出。（「多倫多博物館」影片截圖）

從廣州茶樓的聽戲少女，到戰火之中登船遠渡金山的18歲花旦，再到多倫多華埠家庭團聚的幕後推手，韓嘉燕的人生軌跡，恰好是一部海外華人跨越種族偏見與法規藩籬的生存史詩。那些在戲台上揮舞過的長劍與彩帶，最終在異國的土地上，劃出了屬於華人的尊嚴與天地。

【本文敘事參考韓嘉燕晚年口述回憶，收錄於孫女Julia Hune-Brown為加拿大廣播公司（CBC）採集的紀錄片及多倫多博物館《52個獨白》（The 52）專案。】