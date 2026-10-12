避孕套致「性交不留種」？安全套5大功用　防性病愛滋穿漏遺禍大

中原集團創辦人施永青指避孕套令人「只性交不留種」，提出「生產次貨避孕套」刺激生育的言論引起廣泛爭議。事實上，避孕套的功能並非單一的「阻截生育」，更大程度上有效降低全球性病擴散、女性感染細菌引致不孕的風險。若僅考慮短期「谷生育率」，市民使用破裂、有滲漏風險的避孕套，單次性行為就足以將性病傳染給原本健康的伴侶，長遠引致泌尿科、傳染病科門診不勝負荷，對整體醫療系統造成沉重壓力。



避孕套的功能並非單一的「阻截生育」，更大程度上有效降低全球性病擴散、女性感染細菌引致不孕的風險。（Getty Images）

施永青文章：《避孕套的出現是生育率下降主因》

根據世界衛生組織（WHO）最新公佈的避孕套全球影響事實清單，單在2020年，全球15至49歲的成年人中，就新增了3.74億宗梅毒、衣原體、淋病和滴蟲病性病感染個案。世衛明確指出，大多數性病感染可透過正確使用避孕套來預防。

世衛：避孕套避免全球增約1.17億愛滋病個案

世衛亦表示，自1990年以來，避孕套的普及估計避免全球新增約1.17億愛滋病感染個案。這說明避孕套是人類對抗性病傳染的第一防線。

世衛表示，自1990年以來，避孕套的普及估計避免全球新增約1.17億愛滋病感染個案。（Unsplash圖片）

避孕套的5大核心臨床功用

避孕套功能並非單一化的「阻止精卵結合」，世界衛生組織（WHO）臨床指引中明確標示，避孕套是目前人類唯一同時提供雙重防護（避孕及預防感染性病）的醫療器具。

1. 阻斷致命與高傳染性性病擴散

美國疾病控制與預防中心（CDC）流行病學數據證實，正確使用避孕套可有效阻斷愛滋病毒、淋病、梅毒與衣原體等體液傳播疾病，從而建立避免性病於全球快速擴散的屏障。

HIV病毒（美國疾控中心圖片）

2. 降低感染HPV及罹患子宮頸癌風險

雖然人類乳頭瘤病毒（HPV）可經皮膚接觸傳播，但英國國民保健署（NHS）指出，持續使用避孕套能大幅減少性行為中暴露的HPV病毒載量，人體免疫系統更易應對並清除病毒，直接降低女性罹患子宮頸癌的致命風險。

世衛臨床指引中明確標示，避孕套是目前人類唯一同時提供雙重防護（避孕及預防感染性病）的醫療器具。（Unsplash圖片）

3. 預防盆腔炎（PID）及不孕

衣原體和淋病若未經妥善治療，會引發女性罹患盆腔炎（PID），盆腔炎會破壞輸卵管，若反覆發作，有可能增加日後的不孕率達3成，甚至增加宮外孕的風險，因此避孕套有效保護女性生育能力。

4. 高達98%非激素及無藥物副作用避孕率

美國計劃生育聯盟（PPFA）指出，如果與伴侶每次性行為都正確使用避孕套，「完美使用」避孕率可高達98%。女性可避免經常服用避孕丸影響荷爾蒙，免除血栓或情緒波動等藥物副作用，亦是可隨時終止使用的避孕方案。

避孕套能有效降低陰莖敏感度，從而達至延長性行為時間。（Getty Images）

5. 臨床輔助治療男性早洩

部分特殊設計的避孕套內含局部麻醉劑苯佐卡因 （Benzocaine），或透過加厚物理阻隔，能有效降低陰莖敏感度，從而達至延長性行為時間、改善早洩的非處方干預手段。