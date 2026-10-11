施永青提「次貨避孕套」谷生育！網民反駁：高樓價才是最強避孕套

中原集團創辦人施永青提出「生產次貨避孕套」刺激生育，又指避孕套令人「只性交不留種」，形容是「完全有違天道」。有關言論惹起網民熱議，有連登網民直斥是語無倫次，「為谷人買樓癲咗」、「風水佬就呃你十年八年，但係地產佬就呃你一生一世！」。有人則笑稱施永青「搞錯了敵人」，表示教年輕人節育的從來不是避孕套，而是地產代理櫥窗上呎價2萬的樓價價單，直接點出「高樓價才是最強避孕套」！



中原集團創辦人施永青提出「生產次貨避孕套」刺激生育。（施永青基金官網圖片）

生育率下跌主因：避孕套太方便還是買樓太難？

施永青認為，科技令避孕變得太方便且廉價，是導致生育率下降的主因。網民的冷笑卻道出另一番現實，有人提出如果政府推行生育配房政策，「生3胎，送3房1廳，不用你控制避孕套，年輕人爭住生」。諾貝爾經濟學獎得主加利·貝克（Gary Becker）早在1960年代已提出，將生兒育女視作「正常商品」投資，指出避孕套只是讓「不想生」的選擇變得便宜，並非遏抑生育的核心原因。



施永青文章：《避孕套的出現是生育率下降主因》

真正將「樓價」與「生育」掛鈎的，是 Dettling 與 Kearney 在2014年發表於《Journal of Public Economics》的研究。數據顯示，來自美國「大都會統計區」（Metropolitan Statistical Area, MSA）層級的實質房屋價格指數，「樓價標準」（地區中位數樓價）每上升1萬美元（約7.8萬港元），非業主家庭的生育率便下跌2.4%。相反，業主家庭因資產升值產生財富效應，生育率反而上升5%。換言之，樓價是不是避孕套，取決於你是否已經「上車」。

中原集團創辦人施永青提出「生產次貨避孕套」刺激生育言論惹起網民熱議，有人笑稱施永青「搞錯了敵人」，直接點出「高樓價才是最強避孕套」。（資料圖片）

香港納米樓現狀：35平方米等於3個車位？

香港的總生育率在2024年跌至0.84，屬全球最低水平之一。 根據美國國際公共政策顧問機構 Demographia 最新發布的《2026年國際房屋負擔能力》（Demographia International Housing Affordability）報告，香港的樓價收入比率（房價所得比）為 14.1 倍，這意味著市民需要不吃不喝 14.1 年才能成功置業，連續16年蟬聯全球最難負擔買樓的城市。



新單位面積越建越小也是致命傷。未來經濟學院報告顯示，香港新落成住宅單位的平均面積，由1995年的50.4平方米，縮減至2024年的37.2平方米。2021年人口普查亦揭示，劏房居民的人均居住面積僅6.6平方米。最荒誕的是，一個面積約35平方米的小型私樓，面積等同3個停車位，售價卻高達500萬港元以上。當連一張嬰兒床都放不下，生育自然成為奢望。

香港的總生育率在2024年跌至0.84，屬全球最低水平之一，新單位面積越建越小是致命傷。同時，不少市民難負擔高昂樓價，迫於無奈居於空間狹小的劏房。（資料圖片）

香港的總生育率在2024年跌至0.84，屬全球最低水平之一，新單位面積越建越小是致命傷。同時，不少市民難負擔高昂樓價，迫於無奈居於空間狹小的劏房。（資料圖片）

亞洲多國同受困擾：新加坡組屋政策成教材

高樓價抑制生育率不僅是香港的問題，UNFPA報告指出，韓國獨有的「傳貰房」（全租房，韓文：전세 / Jeonse）租約制度令年輕人背負巨債，導致遲婚遲育。



香港的總生育率在2024年跌至0.84，屬全球最低水平之一，新單位面積越建越小是致命傷。同時，不少市民難負擔高昂樓價，迫於無奈居於空間狹小的劏房。（《香港愛情故事》劇照）

反觀同樣以華人為主的新加坡，卻利用公共房屋政策成功鼓勵生育，當地存在「無組屋，無孩子」之說。新加坡政府推出「組屋贊育計劃」，優先編配新組屋給有兒女的首購已婚夫婦，並提供高額育兒獎勵，並提供最高達數十周的父母共用有薪產假及陪產假福利。這反映出只要讓房屋成為成家的起點，年輕人自然願意生育。要挽救生育率，或許真正需要「漏水」的不是避孕套，而是高企的樓價。