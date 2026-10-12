中國科學家讓小鼠長出「人腦褶皺」　揭秘人類智力演化關鍵基因

近日，中國科學院昆明動物研究所科研團隊找到人類智力演化關鍵基因，通過調控該基因讓小鼠大腦長出了類似人腦的褶皺，也更加聰明。那麼，人類的超高智力，究竟是從何而來？《全釋硬科技》，探究人類大腦演化的終極問題。



人類為什麼比其他動物聰明？一個是人類腦容量大，另一個是大腦上的褶皺多。這些大腦上的褶皺，叫作大腦溝回，也被稱為「核桃紋」。正是這些溝回，在狹小的頭骨裏面，將大腦皮層「摺疊壓縮」，擴大皮層總面積。

近日，中國科學院昆明動物研究所科研團隊找到人類智力演化關鍵基因，通過調控該基因讓小鼠大腦長出了類似人腦的褶皺，也更加聰明。（微博@央視新聞）

中國科學家讓小鼠長出人腦褶皺 智力得到大幅提升：

+ 16

人類大腦皮層全部攤開，大約相當於3張A4打印紙；而小鼠光滑的大腦皮層，攤開只有一枚郵票那麼大。大腦皮層面積越大，容納的神經元、神經突觸連接就越多，大腦儲存訊息、處理邏輯、承載思維記憶的能力就越強。

但褶皺多並不能完全代表智商更高，鯨類的大腦溝回比人類還豐富，但智力遠不及人類，溝回只是大腦智力的硬件基礎。

為了摸清人腦「核桃紋」和智力演化的秘密，科研團隊對比了多個物種的大腦基因數據，最終鎖定了決定大腦發育的一個關鍵核心基因（CCNB1IP1）。這個古老的基因非常特殊，它並非人類獨有，幾乎所有哺乳動物都攜帶。

而物種之間的智商差距、大腦形態差距，根本不在於「有沒有這個基因」，而在於這個基因表達量的高低。它就像一個調控大腦進化的音量按鈕：大腦越光滑、智力水平越低的物種，這一基因的表達音量就越低；大腦褶皺越密集、認知能力越強的物種，基因表達音量就越高。

延伸閱讀：中國腦機接口大突破「2D拓展到3D」 四肢癱瘓者可用意念控制輪椅

+ 15

為了驗證這個結論，科學家給原本大腦光滑的小鼠，轉入了人類水平的這個關鍵基因表達。小鼠的大腦皮層竟然發育出了類似靈長類動物的大腦「核桃紋」，而且這批基因編輯小鼠，學習能力、記憶能力大幅提升，真正實現了智商升級。

人類的智力飛躍不是我們生來就與眾不同，而是整個生命演化史歷經千萬年的接力和沉澱，最終成就了我們的智慧。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

