中國造出「世界最強碳纖維」　幼過頭髮　拉伸強度卻是鋼材10倍

3月11日，我國自主研發的T1200級超高強度碳纖維將全球首發。



這一突破填補了全球相關領域的空白，標誌着我國在超高強度碳纖維生產領域實現了重大跨越。

國產超強碳纖維材料首發 填補全球空白▼▼▼

這次首發的T1200級超高強度碳纖維，由中國建材集團自主研發，值得關注的是，它並非實驗室裏的樣品，而是已經具備百噸級量產能力的工業化產品。這也讓我國成為全球首個實現該級別碳纖維百噸級量產的國家。

簡單來說，T1200級碳纖維的直徑還不到我們頭髮絲的十分之一，但其拉伸強度卻是普通鋼材的10倍，密度卻只有鋼材的四分之一，輕且堅韌的特點十分突出。憑藉這些優異性能，它可以廣泛應用於航空航天、低空經濟、人形機器人等戰略性新興產業領域。

