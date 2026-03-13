中國造出「世界最強碳纖維」 幼過頭髮 拉伸強度卻是鋼材10倍
撰文：CCTV中央電視台
出版：更新：
3月11日，我國自主研發的T1200級超高強度碳纖維將全球首發。
這一突破填補了全球相關領域的空白，標誌着我國在超高強度碳纖維生產領域實現了重大跨越。
國產超強碳纖維材料首發 填補全球空白▼▼▼
+1
這次首發的T1200級超高強度碳纖維，由中國建材集團自主研發，值得關注的是，它並非實驗室裏的樣品，而是已經具備百噸級量產能力的工業化產品。這也讓我國成為全球首個實現該級別碳纖維百噸級量產的國家。
簡單來說，T1200級碳纖維的直徑還不到我們頭髮絲的十分之一，但其拉伸強度卻是普通鋼材的10倍，密度卻只有鋼材的四分之一，輕且堅韌的特點十分突出。憑藉這些優異性能，它可以廣泛應用於航空航天、低空經濟、人形機器人等戰略性新興產業領域。
【延伸閲讀】華強北AI八駿爆紅 機械人戲院賣爆谷 深圳智能產業鏈震驚外國客
+4
6185米！中企自研油氣裝備 於烏干達創造鑽探深度新紀錄中國「朱雀三號」火箭計劃二季度再次挑戰回收 此前首飛回收失敗內地半導體界集體發聲 促建立「中國版ASML」抗美科技封鎖80億機械人幫助人類工作？清華專家：10年後一周返工2日人工更高大國重器「珠海琴」下水 中國如何實現深海養魚自動化？11大戰略科技版圖生變 中國在核心科技全面逼近韓國