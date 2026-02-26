湖南15歲女為買iPhone偷家長13萬飾品賤賣　母看二手店回收價氣炸

為了換一部新手機，湖南省長沙市一名15歲少女，竟將媽媽總價逾13萬元人民幣的名錶、精品包與首飾，以9300元人民幣低價賣給二手店，事發後母親氣炸找業者討說法。



綜合內媒報導，這名丁姓女子表示，女兒長期沉迷手機，母女經常發生衝突：「之前我砸了她一個手機，年後我就發現她有一個新的蘋果手機。」她察覺異樣清點家中物品，赫然發現多件貴重物品不翼而飛。

丁女出示被女兒賤賣的奢侈品。（微博/九派新聞）

丁女士質疑該二手店回收未成年人奢侈品的合法性：

+ 13

經她不斷追問，女兒坦言，自己與2名同學把媽媽的多件精品，拿到二手店賣掉，才有錢買新手機。丁女說，她一只以4萬6200元人民幣購買的卡地亞（Cartier）手錶，僅以2000元人民幣被回收，2萬9500元人民幣購入的迪奥（Dior）包包，只賣1500元人民幣。

不僅如此，1萬2500元人民幣購買的浪琴手錶，僅850元成交，這些總價13萬2175元人民幣的手錶、包包及首飾，最終僅以9300元人民幣售出。

丁女怒斥二手業者：「對於對方是否是未成年人，沒有進行審核把關。」對於這起買賣糾紛，律師指出，15歲少女屬於限制民事行為能力人，其出售高價精品的行為明顯與其年齡、智力及認知水平不符，因此這筆交易效力未定，仍能撤銷。

延伸閱讀：誰是誰非？爸爸「偷吃鄰居食物後腹瀉」 女兒1原因欲提告惹熱論

+ 7

延伸閱讀：

蔣萬安開第一槍！3月起北市12歲以下孩童爸媽「每天少上一小時班 」 薪水還照領

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】