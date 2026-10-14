前FBI探員揭酒店致命死角　進電梯別急著按樓層　獨旅者學6招自保

獨自出遊時入住酒店是無可避免的經歷，許多人一踏入電梯就會下意識地按下自己想去的樓層，然而，這舉動卻可能成為暴露個人私隱、引來歹徒下手的機會。美國退休聯邦調查局（FBI）探員兼退伍空軍拉扎勒斯（Steve Lazarus）日前在社交平台上發佈1段針對獨旅者的防身教學短片，累積觀看次數已突破千萬次。



他直言「犯罪者最喜歡酒店，尤其是針對獨自旅行的女性」，提醒旅客別在抵達酒店後便鬆懈戒心，列出由泊車、登記入住、乘搭電梯到入房就寢等步驟，建議旅客時刻保持警覺。



美國退休聯邦調查局（FBI）探員兼退伍空軍拉扎勒斯（Steve Lazarus）日前在社交平台上發佈1段針對獨旅者的防身教學短片，累積觀看次數已突破千萬次。（TikTok@Steve Lazarus Books）

1.泊車宜選正門燈光充足處

拉扎勒斯強調，自保行動在辦理入住手續前便已展開。自駕旅客應將車輛停泊在酒店正門前方，因該處燈光較為充足，閉路電視覆蓋亦較為完整。他提醒，環境監察不足的停車位置，往往是旅客疏於防範的第一道缺口。

自駕旅客應將車輛停泊在酒店正門前方，因該處燈光較為充足，閉路電視覆蓋亦較為完整。（AI生成圖片）

2.進出只走正門

每次進出酒店，均應使用正門大堂。拉扎勒斯直指，樓梯間和側門對旅客並不「友好」——這些位置照明較弱，人流稀少，旅客一旦遇事，難以即時求助。

3.登記入住如提款 忌露房號

辦理入住手續時，要如同在櫃員機前提款一樣，守好自己的私人空間。他特別提醒，酒店職員雖然不會把房間號碼宣之於口，但房號通常寫在房卡套上，旅客接過時務必迅速遮掩收妥，切勿讓陌生人靠得太近而窺見房號。

辦理入住手續時，要如同在櫃員機前提款一樣，守好自己的私人空間，旅客接過房卡時務必迅速遮掩收妥，切勿讓陌生人靠得太近而窺見房號。（AI生成圖片）

4.待門關上才按樓層

進入電梯後，切勿急於按下樓層按鈕，應待電梯門完全關上才行動；若有其他乘客共乘電梯，可讓對方先按樓層，避免暴露自己的目的地。站立位置亦有講究——應靠近按鈕面板，並在心中記住警報按鈕的位置，若懷疑有人尾隨至自己樓層，切勿步出電梯，應直接折返大堂。

進入電梯後，切勿急於按下樓層按鈕，應待電梯門完全關上才行動；若有其他乘客共乘電梯，可讓對方先按樓層，避免暴露自己的目的地。（AI生成圖片）

進入電梯後，切勿急於按下樓層按鈕，應待電梯門完全關上才行動；若有其他乘客共乘電梯，可讓對方先按樓層，避免暴露自己的目的地。（AI生成圖片）

5.入房鎖門 徹底檢查死角

到達房門前，先快速環顧走廊，確認沒有人跟蹤。踏入房間的一刻，立即掛上「請勿打擾」牌並鎖好門，然後用兩三分鐘做一次「安全清查」：仔細檢查衣櫃、窗簾後方等可能藏人的位置，並查看門鎖、防盜門閂和貓眼有否遭人動手腳。

想將防護升級的旅客，拉扎勒斯建議可添置市面上價格相宜的掃描裝置，偵測針孔攝影機和隱藏收音咪常用的無線電頻率、磁力和紅外線，防範偷拍與竊聽。（TikTok@Steve Lazarus Books）

就寢前，可在房門下方放置門檔警報器。（TikTok@Steve Lazarus Books）

6.善用防偷拍及門檔警報器

想將防護升級的旅客，拉扎勒斯建議可添置市面上價格相宜的掃描裝置，偵測針孔攝影機和隱藏收音咪常用的無線電頻率、磁力和紅外線，防範偷拍與竊聽。就寢前，可在房門下方放置門檔警報器。這類產品在網購平台輕易買到，價錢便宜而聲量極大，一旦半夜有人試圖潛入，警報聲足以嚇退對方。

（綜合）