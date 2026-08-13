酒店被指收「車上住宿費」捱轟！CCTV揭大反轉：惡客佔地做局勒索

出門旅遊遇上酒店客滿，睡在私家車內竟被收取「車上住宿費」？新疆1間酒店日前被遊客指控向睡在車內的人員強收150人民幣（約175港元，下同），一度引發網民聲討，然而，事件迎來大反轉！酒店方公開閉路電視畫面，揭發該批遊客不僅大陣仗佔用場地搭天幕煮飯、免費用洗衣機，更威脅前台開具爭議發票以「做局勒索」。惡客最終憑發票向酒店勒索千元，反轉真相曝光後惹來全網震怒，紛紛狠批涉事遊客行為形同敲詐！



酒店方公開閉路電視畫面，揭發該批遊客不僅大陣仗佔用場地搭天幕煮飯、免費用洗衣機，更威脅前台開具爭議發票以「做局勒索」。（網上影片截圖）

客滿無房睡私家車 驚現150元「車上住宿費」

綜合內地媒體報道，事發於7月27日晚約11時，王先生一行人經歷長途車程後，抵達新疆伊犁哈薩克自治州伊寧市的伊美臻選酒店，由於正值暑假旅遊旺季，酒店僅剩1間價值300元（約350港元）的大床房，無法安排所有同行旅客入住，王先生表示，由於時間已晚且周邊客滿，2名同行女子決定留在自己的私家車內將就一晚。翌晚，王先生一行10人轉往親戚經營的另一間旅館入住，但因房間仍不足，其中一名女子再次選擇睡在車內，兩日合計共有3人次在車上過夜。

至7月29日辦理退房時，王先生在帳單上發現酒店列出一筆「車上住宿費」，以每人每晚50元（約60港元，下同）計算，共收取150元。王先生隨後在網絡大吐苦水，質疑「車是自己的，為何睡車上還要付住宿費？」，並致電相關部門投訴。在監管部門介入下，酒店不僅退還150元並支付50元賠償，同時另補償1000元（約1,160港元）。事件初期在網絡發酵，不少網民譴責酒店的收費行為。

畫面顯示，次日王先生另有10餘名同伴駕駛兩輛車抵達酒店範圍，他們不僅在院子內大肆搭起天幕、生火做飯，更佔用酒店洗衣房大量清洗衣物。（網上影片截圖）

畫面顯示，次日王先生另有10餘名同伴駕駛兩輛車抵達酒店範圍，他們不僅在院子內大肆搭起天幕、生火做飯，更佔用酒店洗衣房大量清洗衣物。（網上影片截圖）

畫面顯示，次日王先生另有10餘名同伴駕駛兩輛車抵達酒店範圍，他們不僅在院子內大肆搭起天幕、生火做飯，更佔用酒店洗衣房大量清洗衣物。（網上影片截圖）

畫面顯示，次日王先生另有10餘名同伴駕駛兩輛車抵達酒店範圍，他們不僅在院子內大肆搭起天幕、生火做飯，更佔用酒店洗衣房大量清洗衣物。（網上影片截圖）

閉路電視揭發真相 搭天幕煮飯兼逼開發票

然而，酒店方隨後公開的閉路電視畫面讓事件迎來大反轉。畫面顯示，次日王先生另有10餘名同伴駕駛兩輛車抵達酒店範圍，他們不僅在院子內大肆搭起天幕、生火做飯，更未經同意擅自使用員工的電飯煲，並佔用酒店洗衣房大量清洗衣物。

酒店負責人澄清，該150元並非單純的「車上過夜費」，當時因遊客未入住卻佔用場地，雙方協商後，遊客主動提出支付150元作為停車、水電及設施的「場地綜合費」。令人震驚的是，退房時酒店本欲免收此費用，但王先生堅決拒絕，並以報警作威脅，強硬要求前台必須在發票備註欄寫明「車上住宿費」，這張發票隨後成為了他設局維權的工具。

王先生取得發票後向酒店提出更苛刻的要求：要麼一次性賠償5000元（約5800港元）；要麼退還費用，並開除兩名前台員工及每人罰款500元（約600港元）。（網上影片截圖）

王先生取得發票後向酒店提出更苛刻的要求：要麼一次性賠償5000元（約5800港元）；要麼退還費用，並開除兩名前台員工及每人罰款500元（約600港元）。（網上影片截圖）

酒店為息事寧人，無奈支付了1000元。但王先生收款後，竟將經過剪輯的偏頗影片發布上網，引導網絡攻擊酒店。（網上影片截圖）

事件反轉媒體道歉 勒索千元惹眾怒

據悉，王先生取得發票後，透過微信向酒店提出更苛刻的要求：要麼一次性賠償5000元（約5800港元）；要麼退還費用，並開除兩名前台員工及每人罰款500元（約600港元），酒店為息事寧人，無奈支付了1000元。但王先生收款後，竟將經過剪輯的偏頗影片發布上網，引導網絡攻擊酒店。

隨着真相水落石出，率先報道的《重慶晨報》於8月10日發布致歉聲明，承認其在事實核對上存在疏漏，並已將涉事記者停職及調離崗位，相關負責人亦停職3個月，同時，伊犁州文旅部門證實遊客發布的內容存在大量不實言論，市監與公安部門已同步介入作全面調查。大批網民對王先生的行為感到憤怒，紛紛在評論區痛批：「這根本是自導自演的仙人跳！」、「拿着發票去投訴，這波操作太惡毒了！ 」、「這樣這個人不是算敲詐勒索嗎？」。同時，許多網民對無辜捲入風波的酒店員工表達同情：「前台的員工真可憐，被逼着開發票還要面臨被開除和罰款的威脅。」目前，輿論普遍呼籲當地執法部門應重新介入，嚴查這種涉嫌設局勒索的惡劣行為。

（綜合）

其他報道：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費

獨自出門住酒店時，一定要提高警惕！內地1名女子入住酒店，獨自睡覺到半夜時，突被沙沙聲吵醒，睜開驚見1名陌生男子站在床頭。女子嚇得大聲尖叫，隨即大聲斥責將該名男子趕走。



據悉事發當晚房門是關閉狀態，而涉事酒店並未安裝防盜鎖，事後向女子提出賠償1晚房費，警方已介入調查。



內地1名女子入住酒店睡覺時被沙沙的動靜吵醒，睜開眼竟看到1名陌生男子站在床頭。（網上影片截圖）

女子被嚇得大聲尖叫，並當即呵斥他立即出去，隨後男子離開房間。（網上影片截圖）

女子入住酒店半夜遭陌生男子站床頭

據《羊城晚報》報道，有網民在社交平台控訴，自己在福建福州倉山區半島城市酒店入住時，半夜有陌生男子闖入房間。當事人郭女士表示，事發於5月31日凌晨3時許，她正獨自在酒店房間內睡覺，身旁突然傳出沙沙聲響，她被吵醒後睜開眼，驚見1名十分高大的男士站在床頭。

郭女士被嚇得大聲尖叫，即時喝斥男子，要他立即出去，男子隨後離開房間。郭女士隨即報警，警察與酒店職員在20分鐘後趕到現場，並為她轉換房間。

從網上流傳的酒店閉路電視片段可以看到，該名男子身穿黑色上衣和短褲，身材十分魁梧，片段顯示他在凌晨3時37分走向郭女士所在房間的走廊，3時39分從消防通道逃離現場。

全文：女子住酒店半夜驚見陌生男站床頭！房無防盜鎖 酒店提賠1晚房費