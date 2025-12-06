搭飛機「別幫人做這件事」否則隨時犯法　旅遊達人分享自保方法

近期網絡上突然出現許多旅客徵求「幫忙帶東西」，或者出售自己剩餘的「行李額度」貼文，但這其實深藏危機，不是這麼簡單的「幫忙」而已。



旅遊網誌「最懶少年」發文提醒，這樣無疑是在高風險環境下賭運氣，如果不幸遇到犯罪集團，運送違禁品或毒品，可能會面臨嚴重的法律刑責。

旅遊網誌「最懶少年」發文表示，幫忙別人帶行李、販售行李空間都會有可能惹禍上身，萬一夾帶到毒品，將面臨刑責。（Facebook@最懶少年）

最懶少年在Facebook貼出文章截圖，只見某位旅客從加拿大搭機回台，因為還有一個行李的額度，於是在網絡上發文賣額度，內容寫著「出售行李空間」，並寫上航班飛行班次，註明價格可以討論。最懶少年指出，他在平台看到這種貼文找人「幫忙拿東西」或「賣行李額度」，都會為這些人捏一把冷汗，直言：

現在的人到底多勇？完全不怕遇到壞人。

最懶少年呼籲，機場真的不是可以大意的地方，不是自己的所有物，都要堅守三個原則「不拿、不碰、不代」，這不是不熱心，而是保護好自己，因為各種「只是小東西、幫忙一下啦」的說詞，全部都有可能是陷阱，應該要果斷拒絕；而如果有人把陌生行李放在身旁，也要立刻遠離，避免被栽贓或者牽連。

文章曝光後，許多網友分享自己的見聞，指出：

「上次有個更勇的，徵求智利機場幫忙帶行李回台灣，竟然有人肯幫忙，勇者」

「很多國家販毒是死罪」

「要是喜提一箱23公斤的海洛因，就知道不能有下一次了」

「從外國帶毒品到台灣大概被判5年左右，但帶到有死刑的國家真的有可能被判死刑」

「這個不是唯一個案，三不五時在住國外的台灣人社團裡就會看到兜售所謂的『空間』，曾經看過150歐元（約港幣1360元）/10公斤的案例，主打一個不賺白不賺的概念」



延伸閱讀：去旅行必睇！行李箱被貼「紅色貼紙」是什麼意思？背後原因你要知

+ 8

延伸閱讀：

溫差殺人不分年紀！冬季洗澡小心「熱休克」 專家教保命2步驟

每天用漱口水清喉嚨能預防流感？專家搖頭：可能帶來反效果

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

