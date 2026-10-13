英男為善款挑戰「從北京跑回倫敦」　戈壁意外救流浪幼貓跨國收養

一名英國退伍軍人近日在中國大陸新疆戈壁沙漠跑步途中，意外救起一隻年幼流浪貓，相關影片在社群媒體迅速走紅。32歲的英國跑者傑克賈維斯（Jack Jarvis）原本正進行一場從北京跑到英國倫敦、全長約1萬3000公里的極限挑戰，途中遇見這隻小貓後，決定伸出援手，並將牠取名為「Gobi」，意為戈壁。



根據《封面新聞》報導，賈維斯曾在英國皇家工程師兵團服役，也曾通過英國皇家海軍陸戰隊突擊隊選拔。退伍後，他轉型成為耐力運動員及自媒體創作者，經常挑戰體能極限。

英國跑者傑克在新疆戈壁救起一隻小貓咪。（Instagram@jackjarvisfit）

計畫穿越18個國家

+ 4

今年8月，賈維斯從北京天安門廣場出發，計畫穿越18個國家，跑步約1萬3000公里，途中每天跑步超過50公里，預計耗時8至10個月，最終抵達倫敦特拉法加廣場。英吉利海峽路段則會改搭渡輪，抵達英國後再繼續跑向終點。

這趟長跑挑戰不僅是為了突破個人體能極限，也肩負慈善募款任務。賈維斯希望為英國一家腦瘤慈善機構募集100萬英鎊（約1037萬港元），他的外公2007年因腦瘤過世，也是他投入這項挑戰的原因之一。

10月6日，賈維斯跑到新疆吐魯番附近的戈壁沙漠時，在路邊發現一隻看起來只有幾周大的小貓。當時周遭人煙稀少，現場沒有發現貓媽媽，只有一小盒牛奶留在路旁。

賈維斯表示，小貓當時看起來非常害怕，但沒有轉身逃跑，反而主動朝他走來。他隨後抱起小貓，並表示：

我絕不會把牠留在那裡等死。

團隊接著將小貓帶上隨行保障車，餵牠喝水及吃碎雞蛋，並取名為「Gobi」。賈維斯將這段經歷發布到社群媒體後，影片迅速受到關注，讓這場原本以長跑為主的旅程，多了一段意外的救援插曲。

不過，如何讓小貓順利前往英國，也成為新的難題。由於Gobi年紀太小，尚未達到接種疫苗的條件，也無法立即完成入境英國所需的晶片植入、檢疫及抗體檢測等程序。

經過考量後，賈維斯決定先將Gobi送往烏魯木齊的動物救助機構，之後再轉送至哈爾濱的救助機構照顧，等待疫苗接種及相關檢疫程序完成，再安排牠前往英國，與賈維斯團聚。

延伸閱讀：00後女生開4千呎貓咖 7年救170流浪貓 最大成就「良心過得去」

+ 23

延伸閱讀：

美駐希臘大使爆醜聞！傳索要「3百萬信用卡費」 惹怒川普恐開鍘

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】