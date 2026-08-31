女子失散12年芝娃娃靠「寵物晶片」跨州尋回　飼主抱16歲愛犬淚崩

美國伊利諾州一名女子與失散長達12年的愛犬奇蹟重逢。這隻名叫「芙蘿」（Flor）的芝娃娃，在印第安納州被好心民眾救起後，動物收容所透過植入晶片確認身分，成功聯繫上原飼主，讓這場跨越12年的重逢感動無數網友。



報導指出，現年16歲的芙蘿於2014年失蹤。當時飼主凡妮莎．安東尼諾（Vanessa Antonino）生活陷入困境，只能帶著4歲的芙蘿住在車上，白天外出工作時將牠留在車內，沒想到返家後發現愛犬已不見蹤影。她四處尋找卻始終沒有結果，一度認為這輩子再也見不到牠。

失蹤12年奇蹟再會！芝娃娃靠晶片找到主人 飼主感動淚崩：

12年間，凡妮莎逐漸重建生活，組成家庭並育有3名孩子。她經常向孩子們分享芙蘿的照片，稱牠是家中的「大姊姊」，雖然從未放棄希望，但隨著時間流逝，也認為重逢幾乎不可能。

事情直到日前出現轉機。一名來自路易斯安那州、協助印第安納州風災救援的志工，在路邊發現一隻受驚的芝娃娃，擔心牠遭車輛撞擊，便將牠送往動物收容所。工作人員掃描晶片後，雖然登記資料已相當老舊，仍透過多方查找成功聯絡到凡妮莎，安排雙方重逢。

重逢當天，凡妮莎一見到芙蘿便激動落淚，緊緊抱住牠不放。她表示，感覺就像「失去的一部分心終於回來了」，這段等待長達12年的重逢令人難以置信。她的孩子見到芙蘿後也興奮直呼：

姊姊回家了！

收容所人員表示，像這樣相隔12年仍能靠晶片找到原主人，在動物救援工作中極為罕見，堪稱奇蹟，也再次凸顯替寵物植入晶片、定期更新聯絡資訊的重要性。

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