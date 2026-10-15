仁愛堂關懷癌症康復者　提供20次免費中醫治療　11月初辦復康講座

許多癌症康復者在療程結束後，身體依然會被各種「後遺症」困擾，如持續疲倦、失眠、胃口差、手腳麻痺、免疫力低下等。為了幫助康復者固本培元、改善生活質素，仁愛堂自2024年推行「中醫慈善計劃：癌症治療後的紓緩及康復」，為合資格的癌症康復者提供全免中醫治療服務，助大家在復康路上減輕經濟負擔，專心調理身體。



仁愛堂自2024年推行「中醫慈善計劃：癌症治療後的紓緩及康復」，為合資格的癌症康復者提供全免中醫治療服務。（仁愛堂提供）

中醫學認為，抗癌療程在消滅癌細胞的同時，亦會損耗人體正氣，導致臟腑功能失衡，繼而出現不同程度的不適症狀。「仁愛堂中醫慈善計劃：癌症治療後的紓緩及康復」旨在透過專業的中醫團隊的辨證施治，幫助康復者「固本培元」，紓緩癌症治療後的不適，提升整體康復成效及生活質素。獲批核的參加者經中醫師定期評估後，可獲得最多20次免費中醫治療。

【計劃對象及申請資格】

1. 年滿18歲或以上之香港永久性居民。



2. 於 24個月內完成抗癌藥物治療或放射治療之癌症康復者。



3. 生命表徵及臨床狀況適合者。



備註：申請者需提供最近一次腫瘤科覆診證明或其他有效證明。

【計劃服務地點】

• 大埔：仁愛堂大埔綜合中醫中心（大埔廣福道41-43號美德大廈地舖）



• 何文田：仁愛堂楊素梅中醫中心（九龍何文田佛光街80號何文田廣場2樓229號舖）



• 屯門：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心（屯門啟民徑18號仁愛堂賽馬會社區及體育中心地下 - 新墟街市側）



仁愛堂將於 2026年11月7日（星期六）舉辦「癌後復康中醫講座」，所有出席是次講座的參加者，可選擇即場進行評估甄選，合資格者將獲安排「免費治療」的計劃名額。（仁愛堂提供）

仁愛堂11月初辦復康講座

癌後復康中醫講座：中醫教您如何癌後「固本培元」 - 報名免費中醫講座，可作即場評估

仁愛堂將於 2026年11月7日（星期六）舉辦「癌後復康中醫講座」，所有出席是次講座的參加者，可選擇即場進行評估甄選，合資格者將獲安排上述「免費治療」的計劃名額！

仁愛堂註冊中醫師羅裕興擔任講者，與大家同行，讓癌症康復者及其照顧者掌握實用的復康知識，共同建立健康生活模式。

• 日期：2026年11月7日（星期六）

• 時間：下午2:30 - 3:30（評估環節將於講座後即場開始）

• 地點：仁愛堂YES培訓學院 R03-R04室（荔枝角長沙灣道833號長沙灣廣場2座1106-1108室）（港鐵荔枝角站A出口）

• 對象：癌症康復者、癌症人士、照顧者或關注癌症人士

• 費用：全免（名額有限，先到先得）

• 報名：請掃以下二維碼，填寫報名表格

