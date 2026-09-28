仁愛堂穿梭60條屋邨贈醫施藥　免診金贈4劑中藥　料9,000長者受惠

為應對人口老化及基層長者的醫療需求，仁愛堂今年再度舉行「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」計劃，活動為期12個月，為基層長者送上適切的中醫診療服務，將關懷與健康帶入社區。



為應對人口老化及基層長者的醫療需求，仁愛堂今年再度舉行「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」計劃，活動為期12個月。（仁愛堂提供）

為應對人口老化及基層長者的醫療需求，仁愛堂今年再度舉行「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」計劃，活動為期12個月。（仁愛堂提供）

仁愛堂穿梭全港60條屋邨贈醫施藥

仁愛堂承蒙SC Liang Charitable Trust慷慨解囊捐款港幣238萬元為基層長者提供免費中醫診療服務。由2026年10月起一連12個月將舉行「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」，年滿65歲的長者親臨全港超過60個指定的仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點，即可享用免診金內科診症服務，並免費獲贈四劑濃縮中藥，預計受惠人次達9,000。

年滿65歲的長者親臨全港超過60個指定的仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點，即可享用免診金內科診症服務，並免費獲贈四劑濃縮中藥。（仁愛堂提供）

計劃詳情：

受惠對象：65歲或以上的基層長者（香港永久性居民）。



服務期： 由2026年10月起，為期12個月，每月舉辦一次，每次連續6天。(仁愛堂將每三個月公佈一次活動舉行日期，市民可留意仁愛堂的官方網上資訊以獲取最新詳情)



首三次推行日期：2026年10月2日- 8日 (星期日除外)、2026年11月9-14日、2026年12月7-12日



地點：全港超過60個指定的仁愛堂綜合及流動中醫醫療車公共屋邨服務點 (詳情請掃二維碼)



如欲了解仁愛堂「穿梭60條公共屋邨贈醫施藥」計劃更多詳情，請掃二維碼。（仁愛堂提供）

查詢：2655 7757