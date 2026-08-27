仁愛堂大埔中醫中心設骨傷科服務　9月起逢星期二首次求診免診金

為加強中醫專科化發展，並提供更完整的中醫診療系統，以滿足市民的醫療需求，仁愛堂大埔綜合中醫中心於2025年12月1日設立中醫骨傷科服務，為求診者提供由內至外、從臟腑經絡到筋骨結構的治療方案，助其恢復肢體活力。



仁愛堂大埔綜合中醫中心於2025年12月1日設立中醫骨傷科服務。（仁愛堂提供）

傳統中醫內科關注臟腑功能失調與氣血平衡問題，而針灸科的重點則在於疏通經絡、調節氣血運行。然而，許多肢體痛症或活動障礙，其根源可能純粹來自骨骼、關節、肌肉等「結構」層面的問題。仁愛堂設立骨傷科，補足了內科與針灸科的診斷系統。骨傷科專注於人體結構力學，能夠從骨骼排列、關節活動、肌肉筋腱的狀態入手進行診斷，有助更清晰地分辨問題根源，為求診者制定治療策略。

骨傷科與「跌打」之別

許多市民或會將中醫骨傷科與坊間俗稱的「跌打」混為一談。事實上，兩者存在顯著分別。傳統「跌打」源於武術及民間傳承，主要處理跌傷、打傷等急性損傷。而現代中醫骨傷科則是一門要求嚴格、系統化的專科。中醫骨傷科醫師需接受正規大學教育及專科培訓，不僅精通傳統的正骨、理筋、復位手法，更結合現代醫學知識，為患者辨證論治。

馮敬燊中醫師駐診仁愛堂大埔綜合中醫中心，他表示：「中醫骨傷科是一門結合中西方醫學概念的專科，中醫師除了運用傳統中醫知識，亦要結合現代醫學診斷工具，包括X光片、MRI等，進行更精確的診斷。」（仁愛堂提供）

辨證施治：個人化治療方案

中醫治療的核心精神在於「辨證施治」，骨傷科亦不例外，醫師會根據「望聞問切」四診法，結合現代檢查方式，如患者的體格檢查、X光、MRI等，以判斷骨骼、神經及肌肉軟組織的損傷情況，從而為患者制定治療方案。在仁愛堂大埔綜合中醫中心，骨傷科醫師會根據辨證結果，靈活組合多種治療方法，進行內外兼治：

• 內服中藥：針對患者的體質和病理狀況，運用中藥調理臟腑，配合外治加速恢復。



• 針灸治療：透過針刺特定穴位，疏通經絡氣血，達到舒筋活絡、止痛消腫的效果。



• 手法治療：由醫師運用理筋及正骨手法，放鬆緊張的肌肉、矯正錯位的關節，恢復肢體的正常結構和功能。



手法治療：由醫師運用理筋及正骨手法，放鬆緊張的肌肉、矯正錯位的關節，恢復肢體的正常結構和功能。 （仁愛堂提供）

手法治療：由醫師運用理筋及正骨手法，放鬆緊張的肌肉、矯正錯位的關節，恢復肢體的正常結構和功能。 （仁愛堂提供）

手法治療：由醫師運用理筋及正骨手法，放鬆緊張的肌肉、矯正錯位的關節，恢復肢體的正常結構和功能。 （仁愛堂提供）

• 外敷中藥：將具有活血化瘀、消腫止痛功效的中草藥製成敷料，敷於患處，促進傷口癒合及消炎。



外敷中藥：將具有活血化瘀、消腫止痛功效的中草藥製成敷料，敷於患處，促進傷口癒合及消炎。（仁愛堂提供）

仁愛堂大埔綜合中醫中心的骨傷科提供外敷中藥，敷料分「寒、熱」，醫師會因應患處性質，建議合適敷料，以達至理想療效。（仁愛堂提供）

治療範疇廣泛：從痹症、運動創傷到術後復康

仁愛堂大埔綜合中醫中心的骨傷科服務範圍廣泛，能處理多種筋骨相關的急、慢性疾病，主要涵蓋以下範疇：

• 痹症痛症：如退化性關節炎（骨刺）、類風濕性關節炎、肩周炎（五十肩）、頸椎病、腰椎間盤突出、坐骨神經痛等。



• 運動創傷：處理因運動造成的急性扭傷、肌肉拉傷、韌帶損傷等。



• 意外損傷：包括各類跌打損傷、筋骨勞損。



• 手術後遺症：協助骨折或關節手術後的病人進行復康，處理關節僵硬、活動受限、肌肉萎縮等問題，加快恢復肢體功能。



• 痿症：處理因肌肉筋脈失養而致的肢體無力、肌肉萎縮等問題，包括骨枯、骨質疏鬆症及重症肌無力等。



首次求診優惠

為鼓勵更多市民使用中醫服務，改善體質，仁愛堂大埔綜合中醫中心特別推出首次求診優惠。由2026年9月1日起，凡於星期二首次求診，即可享內科、骨傷或外敷服務免診金優惠，並額外獲贈$20診療優惠券於下次求診時使用。

仁愛堂大埔綜合中醫中心特別推出首次求診優惠，由2026年9月1日起，凡於星期二首次求診，即可享內科、骨傷或外敷服務免診金優惠，並額外獲贈$20診療優惠券於下次求診時使用。（仁愛堂提供）

地址：大埔廣褔道41-43號美德大廈地舖

查詢電話：2638 7393

服務時間：星期一至六 (上午9時至下午1時；下午2時至下午7時)，星期日及公眾假期休息

