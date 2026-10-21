蒙古草原330公里火線逼內蒙　3400人「以火攻火」撲救7天成功攔截

境外草原大火威脅中國北疆邊境！蒙古國境內近日爆發草原大火，火線長達330公里，並在強風助長下直逼內蒙古錫林郭勒盟、興安盟與呼倫貝爾市，最近處距中方僅約23公里。內蒙古防滅火部門緊急調集逾3,400人奔赴邊境，利用衛星監測、清理百米防火隔離帶，配合「以火攻火」戰術，歷時7天成功將火勢阻截於國界之外。



蒙古國境內近日爆發大規模草原大火。（《央視新聞》影片截圖）

衛星預警火頭逼近 內蒙古3地受威脅

入秋之後，中蒙邊境草原乾燥少雨，當地火災風險居高不下。據內地官媒《央視新聞》報道，事發於10月8日，衛星遙感監測到蒙古國境內出現草原熱點，火勢隨後向南蔓延。10月9日下午1時許，蒙古國境內靠近中國滿都寶力格鎮北側一帶燃起明火，火線距中方邊境僅約23公里。在大風助推下，火勢迅速蔓延，威脅錫林郭勒盟、興安盟及呼倫貝爾市沿邊一帶，寶格達山林場等重點林區亦面臨威脅。

蒙古國境內近日爆發大規模草原大火。（《央視新聞》影片截圖）

內蒙古森林草原防滅火指揮部接報後，啟動緊急預案，抽調地方專業撲火隊、消防救援人員及國營林業集團（森工部門）人員共3,400餘人趕赴邊境。錫林郭勒盟另調派近600名撲火人員，於高危邊境段實施24小時輪班駐守。滿都寶力格鎮邊境內側此前已建成邊境巡邏道，以及1條寬達100米的防火隔離帶，為阻截火勢提供基礎緩衝。

內蒙古森林草原防滅火指揮部抽調地方專業撲火隊、消防救援人員及國營林業集團（森工部門）人員共3,400餘人趕赴邊境。（《央視新聞》影片截圖）

夜間天氣出現轉機 推土機開路實施「以火攻火」

應急管理部工作組於10月12日抵達邊境協調指揮。救援隊伍將邊境劃分為多個責任防區分段把守。當晚火場氣溫下降，前線把握有利風向及氣象時機，出動推土機清理地表可燃物，拓寬並加固防火隔離帶，並在安全區域實施點火迎火（俗稱以火攻火），提前燒掉植被阻斷火路。前線指揮長張艷明介紹，現場採取「以巡待撲、邊打邊清、拓寬隔離帶」的戰術，劃分5個任務區分階段推進，降低火勢越境風險。

現場採取「以巡待撲、邊打邊清、拓寬隔離帶」的戰術。 前線指揮長張艷明

滅火團隊出動推土機清理地表可燃物，拓寬並加固防火隔離帶。（《央視新聞》影片截圖）

歷時7天成功防守 邊界外燒黑邊界內無損

經過連續7天撲救，救援人員成功沿着330餘公里邊境線擋住火勢，未有明火蔓延進入中國境內。在興安盟阿爾山邊境，邊界鐵絲網外已成焦黑過火區，網內中方林區及草場則完好無損。10月13日上午，蒙古國境內火勢整體受控，僅餘局部零星火線，中方邊界目視範圍內已無明火及煙點。

邊界鐵絲網外已成焦黑過火區，網內中方林區及草場則完好無損。（《央視新聞》影片截圖）

目前3,000多名救援人員仍留在邊界一線，持續巡邏監測，防範火勢復發。（《央視新聞》影片截圖）

中蒙邊境線漫長，每逢秋冬乾旱季節均面臨跨境草原火威脅。雖然本次火勢成功被擋在邊界之外，但由於邊境夜間氣溫極低且風向多變，殘火仍有復燃風險。目前3,000多名救援人員仍留在邊界一線，持續巡邏監測，防範火勢復發。