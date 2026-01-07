宏福苑大火｜災民被拒租　涼薄業主譏諷︰你哋唔吉利　網民炮轟

大埔宏福苑五級火發生逾一個月，災民陸陸續續考慮長遠安置方案。有男災民在網上表示，自己近日「睇樓」，竟遇到有業主稱「我唔想租畀你哋，因為你哋唔吉利」，男災民指出「雖然唔係親身聽到，但真係難聽過粗口」，不明為何自己受到二次傷害，質疑「究竟要幾涼薄先會講出啲咁嘅説話？」。



帖文引來大量網民留言指，「邊個單位業主? 幫佢宣傳吓」、「咁希望佢個單位長期都吉嘅」、「佢心腸咁差，肯租都唔好住佢間屋」。



大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

業主︰我唔想租畀你哋，因為你哋唔吉利

樓主在threads表示，大埔宏福苑發生大火後，自己和家人「為一個臨時居所而煩惱」，近日打算租樓暫住，其間見到心儀單位，業主直言「我唔想租畀你哋，因為你哋唔吉利」，樓主強調「唔係親身聽到」，但他認為「真係難聽過粗口，點解要再次受到傷害？齋聽到都覺得心痛」，狠批對方「究竟要幾涼薄先會講出啲咁嘅説話？」。

網民狠批︰幾口賤

許多網民支持樓主，「祝佢租咗畀個極品租霸」、「心地咁差！ 開佢名！唔租都仲有其他好人！」、「呢啲X業主唔租好過，租咗又借頭借路煩你」、「唔租唔緊要，如果真係咁講，又幾口賤，山水有相逢，何必如此？人有三衰六旺，未經他人苦，莫勸他人善」。

▼2025年12月2日 大埔宏福苑大火死難者「頭七」 市民到場悼念▼



2025年12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，在宏福苑災場封鎖線外，是到來悼念的市民，所擺下的一束束鮮花。（梁鵬威攝／資料圖片）

+ 22

樓主︰希望大家可以多啲體諒、多啲愛

樓主補充指，明白自由市場業主有選擇租客的權利，「想搵到最合適嘅租客亦無可厚非」，但重申「拒絕都有好多種方法」，自己分享今次事件，「並非為了公審，只係心痛家人嘅經歷，更唔希望有街坊會經歷相同情況」 ，家人不時自責「自己係唔係做錯咗啲乜嘢？」，他們實在承受太多壞消息，「希望大家可以多啲體諒、多啲愛」。

（threads@stany.yuen）