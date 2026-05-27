筍工？內蒙古牧場月薪1.6萬招夫妻放3000隻羊　冬天凍至零下40度

在萬里無雲的大草原放羊，是不少都市人幻想的「隱世生活」，但這份人工是否真的好賺？內蒙古錫林浩特近日有食品公司，以月薪1.6萬人民幣（下同，約1.7萬港元）招聘「夫妻檔」2人前往牧區管羊。雖然待遇看似優渥且「包食住」，但工作環境卻是「極限挑戰」，包括地處偏僻、冬季氣溫可低至零下40度，且隨時面臨斷網斷訊的「失聯」危機。



有網民表示，這份工風險大且工資低，屬於「沒苦硬吃」，也有網民認為，在這環境下工作會非常愜意。公司老闆指，目前面試後聘請了兩對夫妻，還在試用期。



有網民表示，牧場放羊工作風險大且工資低，屬於沒苦硬吃，也有網民認為，在這裡工作會非常愜意。（網上圖片）

內蒙牧場放羊全年無休 冬季變極限挑戰

據內地媒體《九派新聞》報道，該工作地點位於內蒙古錫林浩特牧區，牧場面積3萬多畝，受聘者需管理近3,000頭羊，月薪1.6萬，公司包吃住，有專人送物資，並配備馬和電單車，夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。但該工作全年無休，夏季放羊，冬季餵羊，且長達半年的冬季挑戰難度大，最冷氣溫低至零下40多度，需自行點火爐取暖。

牧場距離市區有300公里，人跡罕至，儘管房間設有Wi-Fi，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機訊號，形同與世隔絕。

公司老闆表示，年薪預算約20萬人民幣，專門招聘夫妻檔，原因是一人工作難以兼顧煮飯等生活雜務，「一個人來應聘的都被拒絕了，因為待幾天可能就會走」。由於無需經驗，有許多人報名，老闆透露最後請了2對夫妻，目前仍在試用期。

夏季可住蒙古包，有水有電，草原風景宜人，工作輕鬆。（AI生成圖片）

冬季挑戰難度大，最冷零下40多度，需自行點火爐取暖，且雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機訊號，形同與世隔絕。（AI生成圖片）

網民熱議 「沒苦硬吃」還是「遠離內卷」

招聘資訊流傳後引發熱議，不少網民感慨，看似簡單的放羊，實則工作還包括盯護羊群、應對天氣、看管草場，風吹日曬，高薪背後是實打實的體力與責任感要求，「冬天如果是大雪封路的話，又是零下幾十度，萬一有個什麼意外，真的很危險」、「這麼辛苦的帶著風險的工作，可以再高一點的」、「誰沒苦硬吃啊」。

也有網民羨慕獲聘夫妻的生活，認為「遠離內卷」、包吃住、收入穩定，比起城市通勤加班，這種踏實的生活更吸引。