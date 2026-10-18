豆包對低認知人群有權威性？工整排版成真理　折射老齡數碼鴻溝

近日1則爭議性話題登上微博熱搜，指「豆包對低認知人群有權威性」。事緣1名事主發文稱，購買海鮮給康復中的病人補身，卻被他人以「海鮮是發物」為由阻攔。事主無奈，讓其直接求問AI軟件豆包，對方最後得到「可以吃、高蛋白」的回覆。許多人看完貼文後表示，有「長輩不信親人，卻相信AI」的類似經歷。



據直播吧引述豆包官方解釋，長輩信服AI是因為AI的答覆排版整齊、口吻確定，很容易讓人產生「這是權威答案」的錯覺，惟AI本身沒有核實資訊真偽的能力。不少評論認為，不能簡單把長輩標籤為低認知，背後是知識落差與數位鴻溝（數碼鴻溝）。此外，專家特別提醒，醫療這類容錯率低的領域不能依賴AI。



在用戶詢問術後能否吃海鮮時，豆包給出「可以吃、高蛋白」的回覆。（AI生成圖片）

1隻瀨尿蝦掀起的家庭信任戰

事主「虎掰掰」透過微博分享奇聞，他買了皮皮蝦（港稱瀨尿蝦）想給康復中的病人補營養，不料有人站出來反對，指「海鮮是發物」。事主懶得爭辯，隨口叫對方去問豆包，AI不僅回覆「可吃」，還表示「要多補充蛋白質」。事主感歎：「人類文盲要靠AI界文盲來治。」帖文登上熱搜後，不少人在評論區留言，指家中長輩更是如此，對子女專業意見充耳不聞，對手機螢幕上的AI答案卻言聽計從。

海鮮是發物。 有人以此為由反對事主

人類文盲要靠AI界文盲來治。 事主感歎

不少網民感嘆，父母對子女專業意見充耳不聞，對手機螢幕上的AI答案卻言聽計從。（AI生成圖片）

語言工整被誤當真理？揭大模型迎合心理

據直播吧引述豆包官方解釋，所謂權威感源於語言模型的表達習慣，包括排版整齊、先給結論再分點、全程敬語。

對不習慣求證的人而言，「格式整齊」往往被直接等同「答案正確」。

新浪財經分析指，模型底層以提升用戶滿意度為導向，傾向順着使用者暗示組織論據，給出情緒上的確定感，質疑動機因此被削弱，但AI本身沒有資訊溯源與真偽核驗能力，這點不會因為它說得整齊而改變。

豆包官方解釋，所謂權威感源於語言模型的表達習慣：排版整齊、先給結論再分點、全程敬語。（網上圖片）

標籤背後：知識斷層與真正的數碼鴻溝

「低認知人群」這個標籤本身引發爭議。反對者認為，採信AI不等於智商低，長輩只是缺少特定領域知識與通暢的專業諮詢渠道，拿年輕人的數位優勢俯視他們並不公平。這一現象是人口老齡化帶來的挑戰。截至2025年底，中國60歲及以上人口已逼近3.2億（根據民政部及國家統計局最新發布之高齡化社會統計數據）。老年群體健康諮詢需求龐大，但線下醫療與家庭照護資源供給存在缺口，AI恰好成為低門檻的資訊來源。

長輩只是缺特定領域知識與通暢的專業諮詢渠道，拿年輕人的數位優勢俯視他們並不公平。（AI生成圖片）

中國新聞網引述專家提醒，老人過度依賴AI問診替代就醫，可能延誤診療。當醫療、法律、金融等低容錯領域也交給概率模型裁決，演算法幻覺的代價，終究要由現實中的個人埋單。AI可以是低門檻的輔助工具，但絕不該是代替人思考的判決書。