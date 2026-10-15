79歲老乾媽陶華碧用AI年賺54億！人工智能揀辣椒　工序人手減九成

不直播、不上市，連官方社交平台也幾乎停更，老牌辣椒醬「老乾媽」卻再次成為內地熱話！這間曾因兒子接班、口味爭議而陷入低潮的企業，在79歲創辦人陶華碧重新參與管理後，2025年營業收入達54億元人民幣。



更令人意外的是，一向以傳統工藝聞名的老乾媽，竟悄悄將人工智能（AI）引入工廠，利用機器揀選辣椒，據報原本逾600人的分揀工序只剩48人負責把關，即人手大減逾92%。從一樽辣椒醬到AI智能工廠，陶華碧的傳奇經歷再度引起關注。



老乾媽辣椒醬創辦人陶華碧。（資料圖片）

不靠直播帶貨 老乾媽年收54億再登熱搜

據綜合傳媒報道，10月13日晚，「79歲老乾媽陶華碧用AI一年賺54億」登上微博熱搜。老乾媽常務副總、首席質量官李鑫近日在2026年貴州省質量發展大會上透露，經過4年品質管理及體系優化，公司2025年營收達54億元人民幣，並稱創下歷史新高。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

令人意外的是，在直播帶貨盛行的年代，老乾媽卻近乎與網絡世界脫節，官方微博未完成年審、微信公眾號自2022年3月起停更，抖音官方旗艦店近1年亦未有直播紀錄。過往資料顯示，其電商渠道銷售佔比不足5%，主要依靠傳統線下經銷網絡維持生意。

AI每0.3秒揀辣椒 據報600名工人變48人

老乾媽雖然不熱衷網上宣傳，工廠卻悄悄迎來科技革命。據《中國商報》報道，公司斥資推動智能化改造，在生產線引入AI視覺質檢系統，透過高速工業相機掃描辣椒，再利用氣流剔除發霉、出現黑斑或混有雜質的原料。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

報道稱，系統最快每0.3秒便能辨認異常辣椒，以往需要逾600名工人挑選辣椒，如今據稱只保留48名熟手員工負責最後覆核，相當於相關人手減少約92%，因AI不但能代替重複勞動，亦協助追蹤原料來源。李鑫透露，公司核心原料已實現100%可追溯，關鍵工序產品不良率降至0.02%。

AI辣椒分揀設備，同類技術，非老乾媽廠房使用的設備。（泰禾智能官方網站）

從街邊小店到辣醬王國 陶華碧「出山」救亡

老乾媽的故事始於1989年。當年陶華碧在貴陽開設小食店，憑自製辣椒醬吸引顧客，1996年正式建立辣椒醬加工廠。據報她雖然沒有接受完整學校教育，卻憑獨特經營方式建立辣醬王國，多年堅持不上市、不融資、不貸款，產品更出口至全球多個國家。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

2014年，陶華碧逐步退居幕後，由2名兒子接班。然而，品牌其後陷入口味爭議，有報道指公司曾以河南辣椒取代貴州辣椒，令不少顧客不滿。陶華碧被指於2019年前後重新主持管理，着手穩定產品品質。不過，公司人員曾表示她一直留在公司，未確認外界所稱的「退休復出」。老乾媽2021年營收跌至42.01億元，其後連續回升，2024年已達53.91億元，2025年進一步達54億元。

陶華碧從小本經營辣椒醬起家，建立家喻戶曉的「老乾媽」品牌，交棒兒子後仍參與企業管理，見證公司業績回升。（新華社圖片）

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

辣醬市佔仍居首 54億並非全部靠AI賺回來

市場研究機構「馬上贏」數據顯示，老乾媽2025年第3季在內地中式調味醬市場保持領先，旗下3款產品佔據單品市場份額前三位。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

不過，網傳「靠AI年賺54億」並不完全準確。54億元是營業收入，並非淨利潤；而且老乾媽早於2020年已有54.03億元營收，2024年亦已回升至53.91億元，不能把業績復甦全歸功於AI。

老乾媽辣椒醬在內地十分有名，被稱為「下飯神器」。（網上圖片）

從傳統辣椒醬走向智能工廠，老乾媽再次證明老品牌也能擁抱新技術。然而，當機器愈來愈懂得揀辣椒，昔日負責這份工作的工人何去何從，仍是外界關注的問題。

據內地媒體報道，老乾媽原本需要逾600名工人挑選辣椒，引入AI設備後，相關工序據稱僅需48人覆核，惟其餘員工去向尚未獲確認。（新華社圖片）

數百工人去向成疑 AI升級引就業爭議

不過，600人變48人的消息亦引發爭議。有人認為機器取代繁重、重複的工作有助提高效率，亦有網民質疑：「552個揀椒工去哪兒了？」

目前未有完整官方資料獨立核實相關人數，亦未清楚交代原有員工是否調往其他生產崗位、接受培訓或離職，不能直接斷言552人遭裁員。

（綜合）