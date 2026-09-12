女偷室友金鏈變賣萬元　心虛問AI：如何刪微信轉帳　暴露破綻被捕

上海發生1宗荒謬的宿舍盜竊案。1名女子接連偷走2名同住員工宿舍室友的黃金手鏈，並變賣共獲得1萬餘元，事後心虛在手機AI應用程式「豆包」中查詢「如何刪除微信轉帳紀錄」。這句搜尋紀錄隨即成為警方破案的關鍵線索，將其拘捕歸案。面對確鑿證據，該女子對犯罪事實供認不諱，已被警方扣查。



1名女子接連偷走2名室友的黃金手鏈，並變賣共獲得1萬餘元。（AI生成圖片）

宿舍無CCTV 警方鎖定6名同住室友

案發於上海普陀區1間員工宿舍。2026年7月17日14時許，1名吳姓女子向上海市公安局普陀分局長壽路派出所報案，指自己放在手袋內、價值上萬元的黃金手鏈不翼而飛。

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由於案發地點為封閉式的員工宿舍，現場既無CCTV，也未留下外人破門侵入的痕跡。辦案警員研判極可能是內部人員所為，隨即將與吳女同住的6名室友逐一帶回派出所錄取口供。

心虛問AI「如何刪除轉賬紀錄」 搜尋紀錄成破案鐵證

警方在調查室友手機資訊時，發現其中1名趙姓女室友的手機有些不尋常，她曾使用的AI應用程式「豆包」查詢「如何刪除微信轉帳紀錄」。這條異常的AI對話紀錄引起民警覺，隨即對其手機進行深度分析，證實趙女確實手動刪除了7月16日的1筆逾萬元的微信轉帳紀錄。

趙女使用的AI應用程式「豆包」中，竟然留有1條關於「如何刪除微信轉帳紀錄」的搜尋紀錄。（AI生成圖片）

不只1人受害 另1室友警到場始知金鏈早已被偷

警方沿著這條轉賬線索深入追查，發現這筆款項來自1家黃金回收店。經警方向回收店負責人查證及比對回收照片，證實趙女實際變賣了2條黃金手鏈。另1條手鏈的主人，是同宿舍的另1名葉姓室友，她直至警方上門通知，才驚覺自己的手鏈是被人偷走，此前她一直以為是自己不小心遺失。

面對確鑿的黃金回收紀錄與被還原的手機轉賬紀錄，趙女坦承因一時貪念偷竊2名室友金飾的犯罪事實。（AI生成圖片）

8月21日，警方將疑犯趙女帶返警署接受調查，面對確鑿的黃金回收紀錄與被還原的手機轉賬紀錄，趙女坦承因一時貪念偷竊2名室友金飾的犯罪事實。目前，疑犯趙女因涉嫌盜竊罪已被普陀警方扣查，案件仍在進一步審理中。

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