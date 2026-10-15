香港萬聖月引熱議　5大經典故事　南瓜燈、無頭騎士與毒糖果真相

香港旅遊發展局今年首辦「香港萬聖月」，10月17日起一連3個星期六，在中環、啟德、蘭桂坊、旺角及尖沙咀舉行Cosplay街頭派對。但活動未開始已惹來爭議，有基督教團體發起聯署，指政府以公帑推廣「西方鬼節」，會「大開屬靈破口」，要求當局重新檢視。立法會議員何君堯接收請願信後亦表示，慶祝萬聖節「一日就夠」。



立法會議員何君堯接收請願信後亦表示，慶祝萬聖節「一日就夠」。（資料圖片）

一個節日是否「邪」，往往要看它背後的故事。南瓜燈最初根本不是南瓜，無頭騎士因一篇200多年前的小說而廣為人知，而令幾代家長擔心的「毒糖果」，可能只是一個都市傳說。以下是萬聖節5個經典故事的來龍去脈。



吝嗇鬼傑克死後，把煤炭放進挖空的蕪菁裏，從此提燈在人間流浪。（AI圖片生成）

1. 吝嗇鬼傑克：南瓜燈原本是蕪菁

南瓜燈的英文jack-o'-lantern，來自一個愛爾蘭民間故事，1個綽號「吝嗇鬼傑克」（Stingy Jack）的男人，請魔鬼喝酒卻不想付錢，於是騙魔鬼變成一枚硬幣，再把硬幣放進口袋，和一個銀十字架放在一起，令魔鬼變不回原形。他其後以魔鬼不再滋擾自己一年、死後不收其靈魂為條件，將魔鬼放走。

後來，傑克又騙魔鬼爬上樹，在樹皮刻上十字架，令魔鬼下不了樹，逼魔鬼答應不收他的靈魂。結果傑克死後，天堂不收他，魔鬼亦守諾不讓他進地獄，只給他一塊燃燒的煤炭照路。傑克把煤炭放進挖空的蕪菁裏，從此提燈在人間流浪。

愛爾蘭和蘇格蘭人於是在蕪菁上刻鬼臉，放在窗邊或門口驅趕傑克和其他邪靈。愛爾蘭國家博物館至今仍收藏著一個1943年入藏的「鬼蕪菁」（Ghost turnip，蕪菁又稱大頭菜），捐贈者說那是當地約1900年時常見的款式﹐館方今天展示的鬼蕪菁，則是按原物製作的石膏模型。後來愛爾蘭移民把這習俗帶到美國，才改用體積更大、更容易雕刻的南瓜。

《睡谷傳奇》裡故事講述紐約州一條小村的教師伊卡博德克萊恩，在聚會後騎馬回家時，被一個無頭騎士追趕，對方向他擲出一個南瓜，從此他下落不明。（AI圖片生成）

2. 無頭騎士：1820年小說留下的經典鬼影

美國萬聖節最經典的鬼故事之一，是華盛頓艾榮（Washington Irving）在1820年發表的《睡谷傳奇》（The Legend of Sleepy Hollow）。據 History.com ，故事講述紐約州1條小村的教師伊卡布·克萊恩，在聚會後騎馬回家時，被一個無頭騎士追趕。追逐中，他看見騎士把「頭」擲向自己，翌日，人們只找到他的帽子和一個碎南瓜，他此後沒有再在村裏出現。小說卻又留下另一種說法，指他搬到別處，後來當上法官，小說亦暗示騎士可能是情敵假扮。

歐文曾在當地居住，故事融合了真實的地點，例如當地的舊荷蘭教堂。有說法指，無頭騎士的靈感來自獨立戰爭時一名被炮彈打掉頭顱的德國黑森傭兵，但這只屬一種流傳的說法。有歷史學家認為，故事可能取材自英國作家華特史葛的作品。

1936年，胡迪尼逝世10周年，妻子在洛杉磯一間酒店的天台舉行最後一次招魂，為胡迪尼準備的手銬始終沒有被打開。（AI圖片生成）

3. 胡迪尼：萬聖節逝世 妻子招魂10年

著名逃脫魔術師胡迪尼（Harry Houdini）在1926年10月31日逝世。他生前與妻子約定，誰先死，便要嘗試從另一個世界聯絡對方，兩人還設定了一組只有他們知道的暗號。

後來其妻子每年萬聖節都舉行招魂會。1936年，即胡迪尼逝世10周年，她在洛杉磯一間酒店的天台舉行最後一次招魂，為胡迪尼準備的手銬始終沒有被打開。據報她後來說：「等一個男人10年，已經夠長了。」不過，有指這場儀式帶有表演性質，美國國會圖書館保存了當晚預先編寫的廣播稿。

1938年10月30日，即萬聖節前夕，23歲的柯遜威爾斯（Orson Welles）在美國 CBS 電台播出廣播劇《世界大戰》（The War of the Worlds），以新聞快報形式講述火星人登陸新澤西州。（AI圖片生成）

4. 火星人入侵：萬聖節前夕的廣播

1938年10月30日，即萬聖節前夕，23歲的柯遜威爾斯（Orson Welles）在美國 CBS 電台播出廣播劇《世界大戰》（The War of the Worlds），以新聞快報形式講述火星人登陸新澤西州。據 PBS《American Experience》﹐當晚有聽眾信以為真，新澤西州約20個家庭帶着家當趕到警署，電話總機亦一度癱瘓。翌日報章大肆報道全國恐慌，但PBS指出，恐慌的程度後來被認為是遭報章誇大。威爾斯在節目最後說明，這只是一份「節日禮物」。

不少家長擔心孩子在萬聖節討來的糖果被陌生人下毒。（AI圖片生成）

5. 毒糖果：陌生人隨機下毒的恐懼從何而來？

不少家長擔心孩子在萬聖節討來的糖果被陌生人下毒，美國特拉華大學社會學教授Joel Best長年追查這類報道，他曾回顧1958年起的相關報道，檢視過約200宗所謂「萬聖節施虐」個案，大部分經查證後都站不住腳，有些更是小孩自己製造的惡作劇。他說：「我不知道有任何一宗兒童被萬聖節下毒者殺死的個案。」唯一的悲劇來自至親。

德州地方法院的歷史檔案記載，1974年萬聖節，德州男子1名男子在糖果中加入氰化物，毒死8歲兒子，動機是騙取兒子的人壽保險金。他其後被判死刑，1984年3月31日被處決。

（綜合）