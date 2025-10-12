美國家庭「萬聖節裝飾太嚇人」鄰居狂報警　網民意見兩極：病態！

美國南卡羅來納州一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒。



由於裝飾太過逼真，經過的鄰居都以為「真的失火」，讓警方多次接獲報案，要消防隊趕快去滅火。

美國一對夫妻為了過萬聖節認真裝飾，讓家裡的窗戶從外面看起來就像有火在燒，累經過的鄰居都以為「真的失火」報案。（TikTok）

據《紐約郵報》（New York Post）報導，山姆（Sam Lee）和妻子阿曼達（Amanda Riggins Peden）從10月3日開始裝飾自家，結果光是那天晚上，消防局就接到了三、四通報案電話。原來是因為他們使用的「裝置藝術」讓每個窗戶看起來都有橘紅色的火焰，而且門廊下還不斷冒出白煙，讓整棟房子看起來就像是被大火吞噬了。

因為才放上裝飾第一天就有多人報案，這對夫妻只好特地拍攝影片，將影片上傳到臉書。阿曼達在臉書發文寫道：

從現在到10月31日，我們家每天晚上8到10點都會『著火』（不是真的火）。請不要再打電話給消防局了！

其實過去五年，夫婦倆每年都會精心設計萬聖節裝飾，這個從2023年就開始用的「火燒屋」雖然帶來不少節日氣氛，卻不是人人都喜歡。據當地消防局局長透露，光是去年十月，消防局就接到了快30通跟山姆家有關的報案電話。

局長表示，今年情況好多了，只有剛搬到附近的新鄰居會報警。雖然消防隊已經知道是裝飾，但每次接獲報案都還是會出動消防車，以防哪次是真的發生意外。影片在TikTok上爆紅，觀看次數突破2500萬次，有不少人覺得這樣的裝飾很酷，但也有人認為惡作劇到這種程度「根本病態」，還有人說這樣的行為「應該是犯法的」。

