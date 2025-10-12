萬聖節美國女子入迪士尼鬼屋　嚇到心臟病發亡　園方：設施無問題

美國迪士尼樂園發生遊客死亡意外。當地1名六旬女子在園內進入著名鬼屋體驗時，疑承受巨大驚嚇導致心臟病發，其後更失去知覺，送院搶救後證實不治。迪士尼樂園事後強調，遊樂設施未有任何運營問題，而在事故發生不久後，該景點已經重新開放；警方則指事件純屬「不幸意外」。



涉事鬼屋為園內最受歡迎的設施之一，而內裏列車行駛緩慢，沒有血腥場面，官方表示適合所有年齡層的遊客。



美國1名六旬女子到迪士尼樂園玩鬼屋，被嚇至心臟病發，送院搶救後證實不治。（網上圖片）

綜合外媒報道，美國加利福尼亞州（California）安那翰市（Anaheim）迪士尼樂園因為臨近萬聖節，推出以動畫片《怪誕城之夜（The Nightmare Before Christmas）》為主題的鬼屋「The Haunted Mansion（幽靈公館）」。

六旬女子進入鬼屋 被嚇至心臟病發亡

事發於10月6日（周一），1名年約60歲女子入園體驗上述鬼屋設施，其間疑受到驚嚇，繼而心臟病發失去知覺，園內保安人員即時為她進行心肺復甦術（CPR）。當地消防部門於下午6時30分接獲報案，趕抵後將女子緊急送院，惟她經搶救後仍不治身亡。

涉事鬼屋設施「The Haunted Mansion（幽靈公館）」。（網上圖片）

園方強調：遊樂設施無運營問題 事後已重新開放

警方為尊重死者家屬，不會對外公布死者身分，透露事件純屬「不幸意外」，並向家屬致以深切慰問。而美國迪士尼樂園發言人則對外證實消息，強調沒有跡象表明該遊樂設施存在任何運營問題，而在事故發生不久後，該景點已經重新開放。

警方指事件純屬「不幸意外」，園方強調遊樂設施無運營問題。（示意圖／GettyImages）

涉事鬼屋為園內最受歡迎設施之一 適合所有年齡層遊客

涉事鬼屋於1969年首次開放，主要帶領遊客穿越一座充滿恐怖的莊園，為園內最受歡迎的設施之一。而鬼屋內的列車以時速約1.6公里行駛，內裏環境雖然陰暗，加上沿途播放略帶驚悚的場景，但沒有血腥場面，官方表示適合所有年齡層的遊客。

（綜合）