在香港乘搭巴士應遵守規矩。銅鑼灣日前發生1宗惹人關注的巴士乘車糾紛，從網上流傳影片看到，銅鑼灣怡和街112號巴士內，有數名遊客把輪椅放在走廊阻塞通道，車長提醒要放在輪椅位並綁好，詎料他們竟「發爛渣」圍罵車長，有女乘客幫忙車長亦被威嚇指罵。車長於是要求他們下車，惟他們要求司機退錢退回人民幣才會下車，咆哮「給我錢我就下車！」。最終車長報警，全車乘客要轉乘另一班巴士，目擊的女乘客感嘆「搞到全車人同埋下站乘客一齊被耽誤時間」，但形容過程「幾刺激」。



影片引來網民熱議，紛紛批評這些遊客離譜，又讚揚司機及幫口的乘客「做得好」，「咁勇嘅，呢啲分分鐘郁手㗎，唔會同你講道理」、「車長講咗個要求，對方唔合作，就可以報公司和報警」、「佢哋真係冇常識，架輪椅唔綁住，一陣整到其他人點算」。



數名遊客把輪椅放在走廊阻塞通道，車長提醒要放在輪椅位並綁好卻被圍罵，於是要求他們下車，惟他們要求司機退錢退回人民幣才會下車。（Threads@christine_629bei）

「喺銅鑼灣怡和街搭112巴士，真係第1次喺條街俾人指住鬧……」。有香港女子於Threads發布影片，講述在銅鑼灣怡和街乘搭112號巴士時遇到的乘車糾紛。

多名遊客輪椅塞走廊拒繫安全帶 好心乘客與女車長勸阻遭圍罵

樓主憶述，當時有幾名遊客推輪椅上車，但對方沒有按規定處理好輪椅，「無綁好不特止，仲要直接放輪椅喺走廊阻住晒」，司機出於安全考慮，提醒他們把輪椅放回輪椅位，「一定要綁好或者有人扶住喺輪椅位」，沒想到他們圍罵司機，「即刻發大脾氣爆鬧，仲要指住人嚟鬧」。樓主見司機似乎「普通話有限」，好心幫忙「講兩句翻譯解釋清楚」，也被他們指罵，感嘆「大佬，你阻住晒成車人唔單止，仲阻埋之後上車嗰啲人啊」。

數名遊客把輪椅放在走廊阻塞通道，車長提醒要放在輪椅位並綁好卻被圍罵，於是要求他們下車，惟他們要求司機退錢退回人民幣才會下車。（Threads@christine_629bei）

遊客拒下車反斥香港巴士「設計差」 質疑輪椅位：內地公交不會這樣

面對這些遊客的不合作態度，司機唯有「叫佢哋落車」，詎料他們怪責香港巴士「車身設計有問題」，聲稱「內地公交不會這樣」，更要求司機以人民幣退回車費，令樓主詫異。

【影片直擊】遊客圍罵巴士司機逼以人民幣退回車費：給我錢就下車！

從影片看到，當時巴士已停駛，多名遊客與女司機在中間車門附近通道爭執。其中1名阿伯同時兇惡地指罵樓主：「你退我錢嘛！妳退我錢我就下車。我剛打了車費了，妳給我車費我就下車！」樓主反駁「你現在擾亂我們乘車」，阿伯向樓主方向大力揮手，樓主警告：「打人嗎？」

多名遊客與女司機在中間車門附近通道爭執，其中1名阿伯同時兇惡地指罵樓主。（Threads@christine_629bei）

多名遊客與女司機在中間車門附近通道爭執，其中1名阿伯同時兇惡地指罵樓主。（Threads@christine_629bei）

多名遊客與女司機在中間車門附近通道爭執，其中1名阿伯同時兇惡地指罵樓主。（Threads@christine_629bei）

阿伯及大媽隨後轉為圍攻女司機，重複「給我錢我就下車！」，疑似司機回應「畀返錢你落車」，雙方爭拗車費金額直至影片結束。

阿伯及大媽圍攻女司機，重複「給我錢我就下車！」。（Threads@christine_629bei）

阿伯及大媽圍攻女司機，重複「給我錢我就下車！」。（Threads@christine_629bei）

車長最終報警處理。（Threads@christine_629bei）

車長報警 女乘客揭前一班車已遭拒載

樓主補充，車長最終報警處理，「司機直接停車，趕佢哋落車。後邊見車長有報警，我哋全部人鵝頸橋落咗車搭下1架」，感嘆「最後搞到全車人同埋下站乘客一齊被耽誤時間」，但形容過程「幾刺激」。樓主續說，「聽講佢哋上1架巴士已經因為亂放輪椅被拒搭，同行明明有兩位坐輪椅嘅老人家，順手綁一綁好咁難咩？今次司機要求佢哋綁住輪椅，佢哋直程開口鬧人」。

樓主透露，這班遊客已因亂放輪椅問題，被上1架巴士的司機「拒搭」。（Threads@christine_629bei）

網民批離譜 讚女乘客及司機做得好

網民看過紛紛批評這班遊客離譜，又讚樓主及女司機做得好：

「黐線，樓主好慘」



「妳咁勇嘅，呢啲分分鐘郁手㗎，唔會同你講道理」



「根本就睇人嚟蝦，見女仔同女司機就勁惡」



「呢啲人欺善怕惡，擺明見係女司機以為好恰」。



「咁巴閉就搭的士啦」



「真係冇常識，架輪椅唔綁住，一陣整到其他人點算」



「不應該畀錢佢，打返公司，報警係正確做法」



「車長講咗個要求，對方唔合作，就可以報公司和報警」



巴士車廂設有輪椅停放區域讓輪椅人士優先使用

巴士車廂設有輪椅停放區域，輪椅人士可以優先使用。以九巴為例，九巴曾回覆《香港01》表示，為照顧輪椅人士乘車需要，九巴車廂設有輪椅停放區域供輪椅人士優先使用，並在區域內設置兩條安全帶，專門讓輪椅人士分別綁繫在輪椅上及圍繞身體緊扣，以提供安全保障，而輪椅停放區域亦已張貼清晰告示，讓所有乘客知悉使用指引；車長如發現有人不當使用輪椅停放區域或相關設施，會作出勸喻，並有權要求乘客遵守指引。

巴士車廂設有輪椅停放區域，輪椅人士可以優先使用。（資料圖片）

故意阻礙巴士司機屬違法 最高罰款5000元兼監禁6個月

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人，均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力。任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁6個月。