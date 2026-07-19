乘搭巴士不應大聲嘈吵影響其他乘客。本港社交平台Threads流傳1段巴士上激烈罵戰影片，指九巴車廂內有一家三口大聲說話，2名兒子更用手機開大喇叭打機「勁嘈」，有2名男女乘客看不過眼責罵無公德心，不過男童母親護子心切，批評男女態度惡劣「嚇親細路仔」是「社會敗類」，男女則反斥母子都是「人渣」。雙方在車廂內舉起手機互拍並激烈口角，最終一起「收聲」。



影片引來網民熱議，有人讚該對男女乘客「做得好」，「鬧得好，現今實在太多呢啲冇家教父母」，又認為相關母親離譜，「做父母有責任確保自己的小朋友要守規矩係基本的知識！」不過亦有網民認為應包容，「好小事……大人就包容下小朋友」。



本港社交平台Threads流傳1段巴士上激烈罵戰影片。（Threads@dondonkenken）

在巴士上大聲使用手機影響其他乘客，可罰款及監禁。有男乘客於7月18日在Threads發布影片講述情況，指原本全車人都很安靜，隨後有母子一家三口上車便「大大聲講普通話」，兩名兒子更用手機開大喇叭打機「勁嘈」，同行母親卻沒有理會，他忍無可忍開口指摘，母親即時反擊批評他們「對佢個仔好惡，嚇親細路仔」，令樓主無奈表示「其實睇片都見到佢兩個仔一啲都唔驚，全程繼續打機無視我哋」。

影片直擊！巴士男童大聲打機被圍罵 母護子激戰乘客

影片長1分40秒，雙方在九巴上層對罵，坐在後方的母親指罵「你影咩影啊！」，女乘客解釋「咁佢（男童）唔乖吖嘛，妳唔識教吖嘛。我覺得好大聲喎，全程都好嘈喎」，男乘客追問「點解要人哋話妳妳先識教啊？妳本身唔識教㗎咩？妳唔係佢老母嚟㗎咩？吓？」。

巴士車廂有男童大聲打機被圍罵，母護子心切與乘客罵戰。（Threads@dondonkenken）

巴士車廂有男童大聲打機被圍罵，母護子心切與乘客罵戰。（Threads@dondonkenken）

巴士車廂有男童大聲打機被圍罵，母護子心切與乘客罵戰。（Threads@dondonkenken）

母斥責乘客：嚇親佢吖！

母親於是取出手機反拍，「我唔識影啊？我夠識影咯！」，又激動反駁「你可以同佢講『小朋友細聲啲』，你唔好話『哎呀！點啊點啊你！咁大聲嗌咩嗌啊你』」。女乘客表示「而家係妳大聲啊，阿嬸」，母親反駁「啱啱開始係你大聲啊！你嚇親佢吖嘛！你覺得佢大聲你可以講，你唔可以咁大聲喝佢！」，女乘客回應「一開始係你兩個小朋友大聲啊！咁就嚇親啊？」。

雙方舉機互拍，激烈爭吵。（Threads@dondonkenken）

雙方舉機互拍，激烈爭吵。（Threads@dondonkenken）

雙方舉機互拍，激烈爭吵。（Threads@dondonkenken）

互罵「社會敗類」、「人渣」

母親強調一開始已勸兒子收細聲量，「你講第1句，我已經講佢（兒子）啦，大家有眼見㗎」，女乘客反駁「咁妳話咗佢（兒子），佢有無聽吖？無聽吖嘛，你呢個老母咪好失敗囉」。母親指摘「唔係啊！你惡佢（兒子）喎！」，女乘客解釋「因為佢無公德心啊！你教得唔好啊！」，母親反嗆「你黐線啊！你有病啊你真係！食屎啦你！社會敗類！」，女乘客則罵3母子是「人渣」，「呢啲咪人渣囉！妳係人渣，妳兩個小朋友都係人渣啊！」，母親聞言怒罵「你先人渣！邊個人渣！你叫人評評理吖！」。

雙方罵戰結局曝光

影片最後，女乘客表示「話咗（兒子）兩次都無收聲啊！收聲？妳就收聲啦！」，母親反駁「你先收聲啊你！」，女乘客回應「好啊，大家一齊收聲囉」。不過母親不滿男女乘客仍在拍攝，「你再影？我影都無影你，揸住手機一直影我做咩啊？有病㗎你真係」，隨後車廂回復寧靜。

雙方舉機互拍，激烈爭吵。（Threads@dondonkenken）

最終一同收聲，車廂回復寧靜。（Threads@dondonkenken）

網民：做父母有責任確保小朋友守規矩

網民看過影片議論紛紛，有人讚男女乘客「做得好」，「鬧得好，現今實在太多呢啲冇家教父母」、「辛苦師兄啦，一程車見到四大煩人」，又批評相關母親離譜，「厚顏無恥」、「嘈到X街又唔識教」、「唔識教仔就唔好生吖嘛」、「做父母有責任確保自己的小朋友要守規矩係基本的知識！」、「同車長講，我試過坐巴士遇到類似情況，最後都係同車長講」。

有網民籲包容：大人包容下小朋友

不過亦有網民認為只是小事，應該包容，「好小事……大人就包容下小朋友」、「這真的沒那麼嚴重！小孩發出聲音是正常的」、「家長咁激動，有可能拍片者話小朋友細聲時態度惡劣在先」。

涉事母親發片反擊 質疑歧視普通話

影片瘋傳後，有自稱「帶孩子的當事人」、涉事母親在Threads發布另一角度影片反擊，指當時帶着兩個孩子搭乘巴士前往深圳，強調孩子全程只是「閒聊遊戲」，音量屬於正常交談範圍，沒有大聲喧嘩，而對方突然高聲喝斥孩子，她當即2次約束孩子，讓孩子們安靜、關掉手機，「你說我不教。我兩次都制止，按掉了聲音，換來是你的謾罵」。

涉事母親在Threads發布另一角度影片反擊。（Threads@zicj004）

她質疑對方態度激烈，是因為「語言差異產生偏見」，「全程孩子僅以普通話交談，懷疑對方激烈的態度或許是因為語言差異產生偏見。公共交通理應包容不同的語言使用者，不該因溝通語言區分對待」。她續說，「什麼事都拿個手機拍拍拍，得理不饒人無非自詡有所謂的高素質。激化矛盾，兩個人對着我和孩子一直罵。我們全程都在用普通話交談，面對突如其來的高聲訓斥，我不免揣測，這份過激的反應是否來自對普通話使用者的偏見。無論使用哪種語言出行，都該被平等對待」。

巴士上大聲用手機可罰款3,000元、監禁6個月

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上時使用或操作任何嘈吵器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人；任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。

（Threads@dondonkenken）