巴士座位有限，乘客應該互諒互讓，有空位就要容許別人入座。本港社交平台流傳影片，見到九巴車廂上層靠窗位置有空位，但坐在近走廊的年輕白衣男子不願讓出空間予大叔進入座位，當場觸發口角爭執。身形較高大的白衣男竟想強行推大叔落樓梯下車，呼喝：「下車，聽不懂啊？」大叔則作出反擊，雙方一度肢體碰撞，而白衣男則表示要報警。



事件最終驚動警方上車處理，警員要求他下車，但白衣男仍反問警員「叫我下車幹什麼？你們送我到朋友那裏嗎？我也沒有住的地方」。目擊者透露，乘客因此行程受阻，直斥：「總之阻人收工返屋企係罪無可恕囉！」



影片引來網民熱議，紛紛批評白衣男離譜，「唔讓位係咪傻㗎？個位又唔係佢買，憑咩霸？」、「真係惡慣」。不過也有網民估計白衣男可能有「社恐（社交恐懼）」，勸喻體諒，「有時候很難講，如果他有病，大家包容下」。



驚動警員上車處理

「總之阻人收工返屋企係罪無可恕囉」。有網民於Threads發布影片，指乘搭九巴時，車廂上層靠窗位置有空位，但有1名穿白衣的年輕男子不願意讓出空間予大叔進入座位，雙方發生爭執，剛好有一隊警員經過，上車處理。「有人（白衣男）唔肯讓人坐入去，然後自稱俾人打，嗌要報警又淆底，係咁叫人落車但人哋唔睬佢，咁啱停喺黃大仙個巴士站，有站長又有成隊路過嘅警察，咁佢求仁得仁啦」。

總之阻人收工返屋企係罪無可恕囉！ 目擊者

九巴車廂上層有1名穿白衣的年輕男子不願意讓出空間予大叔進入靠窗座位，觸發口角爭執。（Threads@molamolalaa2011）

【影片直擊】九巴白衣男拒讓靠窗位 與大叔爭執

從影片看到，九巴上層前排位置有1名操普通話、穿白色衣服的年輕男子與1名穿黑衣大叔爭執，白衣男表示「不要煩我！」，有乘客指出「你畀咗1個人錢，如果人哋要坐入面呢，你需要讓位畀佢㗎」，惟白衣男沒有理會，要求大叔「下去、下去、下去」。

九巴上層前排位置有1名操普通話、穿白色上衣的年輕男子與1名穿黑衣大叔發生爭執。（Threads@molamolalaa2011）

九巴上層前排位置有1名操普通話、穿白色上衣的年輕男子與1名穿黑衣大叔發生爭執。（Threads@molamolalaa2011）

九巴上層前排位置有1名操普通話、穿白色上衣的年輕男子與1名穿黑衣大叔發生爭執。（Threads@molamolalaa2011）

白衣男與黑衣大叔發生爭執↓↓↓↓

白衣男想強行推大叔落樓梯：下車 大叔反擊：你幹嗎動我？

大叔聞言拒絕到巴士下層，斥責白衣男：「你好喇喎！」

白衣男重複說：「下車！我報警！」

大叔回嗆：「你報警咪報警！」



現場有乘客出言勸止：「成車人等緊啊大佬。你報警即係成車人坐喺度喎，一個下面坐得唔得啊？」

然而白衣男依然沒有理會，更出手想推大叔落樓梯，揚言：「下車，我現在要報警了！」

大叔隨即回身反擊推開白衣男，怒問：「做咩郁我啊？你幹嗎動我啊！」



白衣男則再想推大叔落樓梯：「下車，聽不懂啊？」

大叔則強調：「唔好推我！」



年輕男想強行推大叔落樓梯。（Threads@molamolalaa2011）

警員上車帶走白衣男

第2段及第3段影片看到，多名警員上車處理。有警員叫白衣男下車，惟白衣男一直糾纏，反問：「叫我下車幹什麼？還要趕找我朋友啊！你們送我到朋友那是嗎？我也沒有住的地方！」最終警員表示，「帶佢（白衣男）落車」。

警員帶走白衣男。（Threads@molamolalaa2011）

警員帶走白衣男。（Threads@molamolalaa2011）

多名警員上車處理。（Threads@molamolalaa2011）

叫我下車幹什麼？還要趕找我朋友啊！你們送我到朋友那是嗎？我也沒有住的地方！ 白衣男向警察表示

網民批白衣男離譜：惡慣！個人私利影響成車人

網民看過影片紛紛批評白衣男離譜，「白衫唔讓位係咪傻㗎？個位又唔係佢買，憑咩霸？」、「真係惡慣，因為個人私利影響成車人」、「仲要叫香港警察送佢去邊度？咁大嘅口氣？」。亦有網民笑言白衣男「求仁得仁」，「一切都啱啱好，有埋警察出現」。



1原因網民籲包容

不過也有網民估計白衣男可能有「社恐（社交恐懼）」，勸喻體諒，「有時候很難講，如果他有病，大家包容下」。



普通襲擊可監禁1年

在香港，推撞他人可能觸犯襲擊罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

（Threads@molamolalaa2011）