帶兒子上班！12歲男童辦公室玩火公司燒成廢墟　附8兒童防火須知

家長帶子女上班原是為了好好看顧，詎料卻釀成火災！浙江寧波1名家長平日沒法分身看顧孩子，於是將12歲的兒子帶來公司，但因工作繁忙，便讓兒子獨自在辦公室玩耍。男童因好奇用打火機點燃紙巾，而飄落的火屑燒到辦公室堆放的雜物，結果火勢迅速蔓延，原本整潔的辦公室最終被燒成廢墟。國家消防救援局發文，提醒家長務必留意8項孩童防火須知，及早作出教育，避免悲劇重演。



事發公司的3樓辦公室發生火災，現場被燒成廢墟。（網上圖片）

消防人員僅用10分鐘成功滅火

綜合內地媒體報道，事發於今年4月30日下午，浙江寧波海曙區1家公司3樓辦公室發生火災，辦公室內濃煙瀰漫，消防人員接到報案後，立即趕往事發現場，僅用10分鐘就將明火成功撲滅，惟辦公室內的桌椅、電腦、文件、以及各類辦公用品都被燒毀，原本整潔的場所被燒成廢墟，幸火警中無人受傷。

辦公室內的桌椅、電腦、文件、以及各類辦公用品都被燒毀。（網上圖片）

12歲男童玩打火機點燃紙巾引發火警

據悉，事發當天有家長帶同12歲兒子回公司，由於工作繁忙，家長讓兒子獨自在辦公室玩耍。男童其後以打火機點燃紙巾，而飄落的火屑落在雜物堆，繼續燃燒且火勢迅速蔓延。男童嚇得立即向家長求救，家長見狀撥打119（內地火警電話）求助，並與同事嘗試用滅火筒進行撲救，但未能控制住火勢，眾人只好趕緊逃離，最終辦公室完全燒毀。

國家消防救援局發文提醒，家長務必做好孩童防火安全教育。（AI生成圖片）

國家消防救援局：家長必做的8大孩童防火教育

近年內地不時發生兒童玩火致失火事件，國家消防救援局發文，提醒8項兒童防火安全須知，提醒家長務必做好孩童防火安全教育，避免悲劇重演。

1.嚴禁玩火：明確說明火柴與打火機並非玩具

家長需和孩子明確說明火柴與打火機並非玩具。（AI生成圖片）

2.遠離危險品：不把玩和隨身攜帶易燃易爆危險品

3.管理家電：在家中不得擺弄電器與煤氣爐具開關等

4.違規放炮：嚴禁孩童私自燃放炮仗，更不能將點燃的煙花爆竹亂扔

5.辨別標誌：生活中需引導孩童認識安全出口標誌

家長需告知孩子不得隨意破壞公共場所的消防設施和器材。（AI生成圖片）

6.愛護公共設施：不得隨意破壞公共場所的消防設施和器材

7.逃生常識：灌輸火災發生時的正確逃生觀念

8.求助電話：牢記119（香港報警電話999），並準確說出火災具體地址與情況

（綜合）

其他報道：3小孩玩火！「點燃車棚」後即逃 烈焰沖天傳爆炸聲 焚毀咁多車

好玩唔玩玩火！廣西3名小孩趁寒假一起玩，但卻是去到泊車的車棚內玩火，見到點起火苗後即一同逃跑，結果現場大量電動單車變成超級助燃劑，不停傳出爆炸聲，畫面所見火勢演變成烈炎沖天，黑煙籠罩天空。消防員奮力搶救後成功撲火，但車場內20輛電動車被焚毁。影片引來網民炮轟，大呼非常危險之餘，指監護人也需要負責。



內地3名小童放假時一起到車棚玩火，釀成大禍。（微博影片截圖）

中國消防日前在微博上傳影片，指廣西貴港有3名兒童在寒假時出門「玩火」，在放有大量電動單車的車棚內點火，未料真的點出一道火苗，他們一見起火即時逃走。火勢快速蔓延，引燃了車棚四周的大量可燃物，現場不斷傳出「劈啪」爆炸聲。畫面可見是烈燄沖天，黑煙籠罩天空，情況相當嚇人。

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